"Hej Podolski, jesteś debilem". Bezwzględny atak "Jurasa" na mistrza świata

Lukas Podolski nie może zapomnieć o wygranym meczu z Legią. Już w niedzielę wrzucił na Twittera zdjęcie ze stadionu przy Łazienkowskiej, gdzie przed meczem z Górnikiem pojawił się taki transparent: "Chociaż w Zabrzu śmierdzi i bieda, za Legią na wyjazd jechać trzeba. 21.11". Podolski wtedy napisał do kibiców Legii: "Miło, że byliście w Zabrzu". Wysłał do nich również ironicznego buziaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Ojrzyński: Widać, że niektórzy piłkarze nie dorośli do tej sytuacji

Peszko nie ma litości dla Legii. Wskazał najsłabszych. "Leserzy, dziadostwo"

Podolski znowu uderza w kibiców Legii Warszawa

Były reprezentant Niemiec i mistrz świata z 2014 roku wrócił do meczu z Legią także w poniedziałek wieczorem. Także na Twitterze, gdzie tym razem wrzucił post "Nieznanych Sprawców", czyli grupy kibiców Legii, którzy wzajemnie namawiali się na wyjazd do Zabrza. Ten wpis również uderzał w Górnika. I właśnie do niego w poniedziałek odniósł się w swoim wpisie Podolski.

"Drodzy Kibice, w chłodny jesienny listopadowy wieczór "ugościliśmy" w Zabrzu Legię Warszawa. Powietrze było czyściutkie, pachniało jedynie miłością do Górnika Zabrze, wyrażoną przez 23 tysiące najlepszych kibiców pod słońcem…" - zaczął Podolski.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

I pisał dalej: "Górnik jak na gospodarza przystało, obdarował spadających z królewskiego stolca, upojonych czajkowym fetorem kibiców Legii, trzema ciosami. Ukąsił Janża, Podolski i Kubica. Ohh, co to był za wieczór w mieście, w którym nie ma Wawelu ani Długiego Targu, ani gotyckiego rynku...".

To byłby wielki powrót do Legii! Zaskakująca deklaracja. "Mógłbym pomóc"

"Ale co jest w Zabrzu? Zwycięstwo! 3 punkty, i 3 strzelone Legii bramki. I na nic frustracja i wyzwiska kibiców Legii. Górnik zwyciężył, a Legia przegrała. Dziękuję Wam za ostatni list, z radością odpowiadam i zapraszam na kolejną wizytę w Zabrzu…" - zakończył Podolski.

I znowu wzniecił dyskusję. W komentarzach pojawiło się wiele pozytywnych reakcji, ale także negatywnych, bo byli tacy, którzy wątpili w to, że Podolski sam prowadzi swoje konto na Twitterze. Choćby Łukasz Jurkowski - były zawodnik MMA, a obecnie komentator, ale także kibic i spiker na meczach Legii. "Hej Podolski, jesteś debilem. Chyba że nie masz kontroli nad prowadzeniem konta w SM [social mediach]. Zatrudniając takiego barana, potwierdzasz moją tezę" - napisał "Juras".

"Ale boli" - odpisał pod postem Jurkowskiego jeden z internatów. "Bycie debilem? Nie boli, bo debil o tym nie wie. Futbolowo? Nic nie boli. Zaraz wszystko wróci do normy" - odpowiedział mu Jurkowski. Na razie jest jednak daleko od normy, bo Legia w niedzielę przegrała 10 mecz w tym sezonie - właśnie w Zabrzu, 2:3 z Górnikiem. I zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, gdzie ma dziewięć punktów, czyli tyle samo, ile ostatni Górnik Łęczna.