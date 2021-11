Podolski znowu uderza w kibiców Legii Warszawa. Cała seria wpisów

Lukas Podolski nadal nie może zapomnieć o wygranym 3:2 meczu z Legią. Już w niedzielę wrzucił na Twittera zdjęcie ze stadionu przy Łazienkowskiej, gdzie przed meczem z Górnikiem pojawił się taki transparent: "Chociaż w Zabrzu śmierdzi i bieda, za Legią na wyjazd jechać trzeba. 21.11".

Podolski tweeta ze zdjęciem transparentu wrzucił zaraz po meczu. Wtedy napisał do kibiców Legii: "Miło, że byliście w Zabrzu", wysyłając do nich również ironicznego buziaka.

Podolski pisze o "czajkowym fetorze i trzech ciosach"

Ale to nie koniec, bo były reprezentant Niemiec i mistrz świata z 2014 roku wrócił do meczu z Legią także w poniedziałek wieczorem. Także na Twitterze, gdzie tym razem wrzucił post "Nieznanych Sprawców", czyli grupy kibiców Legii, którzy wzajemnie namawiali się na wyjazd do Zabrza. Ten wpis również uderzał w Górnika. I właśnie do niego w poniedziałek odniósł się w swoim wpisie Podolski.

"Drodzy Kibice, w chłodny jesienny listopadowy wieczór "ugościliśmy" w Zabrzu Legię Warszawa. Powietrze było czyściutkie, pachniało jedynie miłością do Górnika Zabrze, wyrażoną przez 23 tysiące najlepszych kibiców pod słońcem…" - zaczął Podolski.

I pisał dalej: "Górnik jak na gospodarza przystało, obdarował spadających z królewskiego stolca, upojonych czajkowym fetorem kibiców Legii, trzema ciosami. Ukąsił Janża, Podolski i Kubica. Ohh, co to był za wieczór w mieście, w którym nie ma Wawelu ani Długiego Targu, ani gotyckiego rynku..."

"Ale co jest w Zabrzu? Zwycięstwo! 3 punkty, i 3 strzelone Legii bramki. I na nic frustracja i wyzwiska kibiców Legii. Górnik zwyciężył, a Legia przegrała. Dziękuję Wam za ostatni list, z radością odpowiadam i zapraszam na kolejną wizytę w Zabrzu…" - zakończył Podolski.

I znowu wzniecił dyskusję. W komentarzach pojawiło się wiele pozytywnych reakcji, ale także negatywnych. "Poldi chyba oddał konto miejscowym kibicom. Pewnie komuś się to spodoba, ale czy profesjonalny piłkarzy powinien tak budować swoją pozycję? Wolałbym, żeby strzelał regularnie bramki, na razie jego dorobek w ESA to 10 meczów 1 bramka, 1 asysta. Mizernie" - skomentował wpis Podolskiego dziennikarz Wirtualnej Polski Marek Wawrzynowski.