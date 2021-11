Rzut karny, czerwone kartki! Zagłębie przegrywa u siebie z Radomiakiem

Była 2. minuta meczu w Lubinie, gdy gospodarze mogli, a nawet powinni objąć prowadzenie. Po zagraniu z prawej strony tuż przed bramką Radomiaka niekryty znalazł się Sasa Zivec. Zamiast piłki w bramce gości znalazł się jednak Słoweniec, który w idealnej sytuacji fatalnie skiksował.

To najlepsze podsumowanie nieporadności Zagłębia Lubin pod bramką Radomiaka w pierwszych minutach meczu. Chociaż piłkarze Dariusza Żurawia byli zespołem lepszym, to doskonałych okazji nie potrafili zamienić na gola. A to, czego nie potrafiło Zagłębie, zrobił Radomiak.

W 14. minucie z prawej strony w pole karne gospodarzy dośrodkował Leandro, a gola głową strzelił Raphael Rossi. 13 minut później Radomiak prowadził już dwoma golami. Tym razem po długim podaniu piłkę głową strącił Maurides, a mocnym strzałem bramkę na 2:0 zdobył Karol Angielski.

Radomiak lepszy od Zagłębia

Druga połowa mogła fantastycznie zacząć się dla Zagłębia. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Rossi sfaulował Karola Podlińskiego, ale rzutu karnego nie wykorzystał Filip Starzyński. Uderzenie doświadczonego pomocnika odbił Filip Majchrowicz.

Goście kończyli ten mecz w osłabieniu. W 64. minucie drugą żółtą kartką ukarany został Angielski. Zawodnik Radomiaka w starciu w polu karnym Zagłębia przypadkowo nadepnął na Mateusza Bartolewskiego, przez co w konsekwencji musiał opuścić boisko. Po faulu Angielskiego na murawie doszło do przepychanek między zawodnikami.

W tej sytuacji czerwoną kartką ukarany został też Sasa Balić. Co ciekawe, zawodnik Zagłębia nie przebywał w tej chwili na boisku, tylko rozgrzewał się za linią końcową. Balić wbiegł jednak na boisko i uderzył przeciwnika, za co również musiał udać się do szatni.

Po 15 kolejkach ekstraklasy Radomiak zajmuje 5. miejsce w tabeli z 25 punktami. Zagłębie ma osiem punktów mniej i jest na 13. pozycji. Zawodnicy Żurawia rozegrali jednak o jeden mecz mniej. W piątek Radomiak zagra na wyjeździe z Wisłą Kraków. Dzień później Zagłębie zagra na wyjeździe z Rakowem Częstochowa.