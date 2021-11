Szef skautów na meczu Górnik - Legia. 21-latek może opuścić ekstraklasę

Górnik Zabrze to dziesiąty klub w ekstraklasie, który pokonał w bieżącym sezonie Legię Warszawa. Podopieczni Jana Urbana wygrali w ostatniej kolejce 3:2, a pełne 90 minut rozegrał Adrian Gryszkiewicz. Okazuje się, że mecz ten z trybun stadionu w Zabrzu oglądał szef skautów MOL Vidi, o czym informuje portal meczyki.pl.

Polak odejdzie na Węgry? Skaut obserwował obrońcę Górnika Zabrze

Adrian Gryszkiewicz był bliski otworzenia wyniku niedzielnego meczu z Legią Warszawa, jednak piłka po jego strzale nie wpadła do bramki Cezarego Miszty, a wybił ją Mateusz Wieteska. To prawdopodobnie nie koniec szans 21-latka na pierwszego gola w tym sezonie. Gryszkiewicz jest jednym z podstawowych piłkarzy zespołu. Nie licząc pierwszych dwóch kolejek (kontuzja) wystąpił we wszystkich pozostałych meczach ekstraklasy.

MOL Vidi zakończył poprzedni sezon na trzecim miejscu. Klub będzie mógł niedługo nawiązać rozmowy bezpośrednio z Gryszkiewiczem, gdyż jego kontrakt wygasa z końcem obecnego sezonu. Oznacza to więc, że na początku 2022 roku Vidi będzie mogło pozyskać 21-latka zupełnie za darmo.

MOL Vidi zajmuje obecnie 4. miejsce w węgierskiej lidze i traci do lidera tabeli, Ferencvarosu osiem punktów. W swojej historii klub trzykrotnie zdobywał mistrzostwo kraju, po raz ostatni w sezonie 2017/18. Górnik Zabrze natomiast znajduje się w środkowej części tabeli ekstraklasy (11. miejsce) z 18 punktami na koncie.