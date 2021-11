Lukas Podolski zadrwił z kibiców Legii. Odpowiedź na transparent

Górnik Zabrze pokonał 3:2 Legię Warszawa w 15. kolejce ekstraklasy. Dla mistrzów Polski jest to już siódma porażka z rzędu w lidze. Jedną z bramek dla Górnika zdobył Lukas Podolski, dla którego było to premierowe trafienie w ekstraklasie.

Podolski drwi z kibiców Legii. "Miło, że byliście"

Kibice Legii Warszawa w mocno nieelegancki sposób postanowili się zmotywować do wyjazdu na następny mecz ligowy. Jeszcze w trakcie poprzedniego spotkania ze Stalą Mielec kibice ze stolicy wywiesili transparent, na którym obrazili... Zabrze.

"Chociaż w Zabrzu śmierdzi i bieda, za Legią na wyjazd jechać trzeba. 21.11" - takie zdanie widniało na transparencie.

Podolski wreszcie strzelił gola w ekstraklasie. Wykorzystał fatalny błąd Miszty [WIDEO]

Po zwycięstwie w niedzielę do tego odniósł się Lukas Podolski. Mistrz świata z 2014 roku wrzucił tweeta ze zdjęciem transparentu i napisał do kibiców Legii: "Miło, że byliście w Zabrzu", wysyłając do nich również ironicznego "buziaka".

Górnik Zabrze po zwycięstwie nad Legią awansował na jedenaste miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 18 punktów. Legia Warszawa ma tych punktów o połowę mniej i jest siedemnasta.