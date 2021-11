Lech Poznań wygrał w męczarniach i znów jest liderem. Zadecydował jeden gol

Lech Poznań miał szansę odskoczyć Lechii Gdańsk po tym, jak gdańszczanie stracili punkty w meczu ze Stalą Mielec. Poznaniacy byli dodatkowo podrażnieni po dwóch rozczarowujących remisach ze Stalą i Górnikiem Łęczna. Natomiast Piast w poprzedniej kolejce zaskakująco przegrał z Wartą Poznań po słabym spotkaniu, zatem obie drużyny miały coś do udowodnienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile kluby z Ekstraklasy straciły na pandemii?

Fantastyczne gole! Kosmiczny mecz! Wicelider ekstraklasy stracił punkty, choć prowadził 3:1!

Niestety, na boisku nie było tego widać. Pierwszą połowę doskonale obrazują słowa komentatora Canal+Sport Radosława Murawskiego, który stwierdził, że na pochwałę zasługuje gra obronna Piasta i to, że Lech nie dopuszcza do kontrataków. to wiele mówi o tym, ile i jakie sytuacje podbramkowe stworzyły sobie obie ekipy. Stroną dominującą był Lech, ale poza kilkoma, nieszczególnie groźnymi strzałami z pola karnego nie potrafił sobie stworzyć sytuacji. Piłkarze chyba też czuli, że ciężko będzie o jakąkolwiek okazję, dlatego chociażby Ishak domagał się rzutu karnego po zagraniu ręką jednego z obrońców. Powtórki pokazały, jak daleko od prawdy był napastnik gospodarzy. Piłka trafiła rywala w udo, a ręka nie była jej nawet blisko.

Po stronie gliwiczan można było odnotować jedynie przewrotkę Torila, a także ostatnią sytuację z pierwszej połowy. Katranis doskonale zagrał z głębi pola w obręb "szesnastki". Piłka ominęła wszystkich lechitów, a dopadł do niej Sokołowski i pokonał Bednarka. Sęk w tym, że do piłki ruszył też Tomas Huk, który był na spalonym. Sędziowie uznali, że brał udział w akcji i gol nie został uznany.

Piłkarz Wisły wściekły po zmianie w 12. minucie! Wyładował swoją frustrację [WIDEO]

Początek drugiej połowy zadecydował. Lech wygrał z Piastem

W drugiej połowie Lech wyszedł na boisko z postanowieniem poprawy. Lechici zepchnęli Piasta do głębszej defensywy. W 48. minucie mogło być już 1:0. Salamon uderzył z dystansu, a po rykoszecie piłka trafiła ostatecznie do wprowadzonego w przerwie Ba Louy, a ten strzelił z woleja, ale piłkę odbił Plach. Bramkarz Piasta nie miał już nic do powiedzenia w 55. minucie. Pereira wszedł w pole karne i z prawej strony dograł do środka. Obrońcy Piasta całkowicie zapomnieli o Amaralu, a ten płaskim strzałem z około 11 metrów zdobył bramkę na 1:0.

Do końca meczu nie działo się już wiele ciekawego. Z Lecha uszło powietrze po zdobyciu gola, a Piast nie potrafił zagrozić bramce Bednarka. Gospodarze mieli kilka kontrataków, ale źle je kończyli i ostatecznie wymęczyli wygraną z Piastem Gliwice. Drużyna Macieja Skorży jest liderem ligi, a Piast jest na razie dziesiąty.