Katastrofalna seria w ekstraklasie przerwana! Po równie katastrofalnym błędzie

Siedem porażek w siedmiu meczach - tak przed sobotnim południem wyglądał wyjazdowy bilans Wisły Płock z tego sezonu. O ile zespół Macieja Bartoszka doskonale punktował u siebie, o tyle na obcych stadionach szło mu beznadziejnie. Do soboty.

REKLAMA

Zobacz wideo "10 sekund" ze Zbigniewem Bońkiem. Jak mu poszło?

Wisła wreszcie przełamała się poza własnym boiskiem, jednak w Grodzisku Wielkopolskim też długo wyglądała źle. W pierwszej połowie to Warta Poznań prowadziła grę i miała lepsze okazje do strzelenia gola. W 44. minucie najlepszą miał Michał Kopczyński, ale w ostatniej chwili doskonale interweniował Krzysztof Kamiński.

Nikt się tego nie spodziewał. Znana streamerka przegrała z 9-latkiem w szachy

Wisła Płock wreszcie wygrała na wyjeździe

Chwilę później goście prowadzili 1:0. Z lewej strony w pole karne podał Piotr Tomasik, a Adriana Lisa płaskim strzałem pokonał Radosław Cielemęcki. O ile w tej sytuacji do bramkarza Warty nie można było mieć pretensji, o tyle fatalny błąd popełnił on w 64. minucie. W niegroźnej sytuacji Lis skiksował, podając piłkę pod nogi Kristiana Vallo. Słowak spokojnie wyłożył piłkę na pustą bramkę do Łukasza Sekulskiego, który podwyższył na 2:0.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Mimo że Warta miała później dobre okazje do zdobycia kontaktowej bramki, to wciąż brakowało jej skuteczności. Dobre szanse marnowali m.in. Jayson Papeau i Mateusz Kuzimski. To, co nie udało się piłkarzom Warty, udało się Damianowi Rasakowi. Zawodnik Wisły pokonał jednak własnego bramkarza. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Rasak niefortunnie wybijał piłkę głową.

Warta przegrała kolejny mecz w sezonie, co sprawiło, że za nieudany należy uznać debiut nowego trenera drużyny - Dawida Szulczka. Najmłodszy szkoleniowiec w ekstraklasie zastąpił zwolnionego niedawno Piotra Tworka.

Oficjalnie: To koniec legendarnego duetu. "Takie życie"

Po 25 meczach Wisła zajmuje 7. miejsce w tabeli z 20 punktami. Warta jest na 16. pozycji z 11 punktami. W następnej kolejce płocczanie podejmą Cracovię, a poznaniacy zagrają w derbach z Lechem.