Legia Warszawa szuka nowego bramkarza. Na liście dwa mocne nazwiska

Legia Warszawa przechodzi ostatnio bardzo trudne chwile. Drużyna prowadzona przez Marka Gołębiewskiego przegrała w ostatniej kolejce ligowej ze Stalą Mielec, co było już ich szóstą porażką z rzędu. W ekstraklasie warszawianie zanotowali aż dziewięć porażek w 12 spotkaniach! Sprawiło to, że zajmują w dalszym ciągu miejsce w strefie spadkowej, a póki co nic nie wskazuje na to, aby coś miało się zmienić.

Legia szuka nowego bramkarza. Na celowniku najlepsi zawodnicy w lidze

Sytuacja w Warszawie zaczyna się robić już naprawdę bardzo trudna, więc jest to ostatni moment, aby bić na alarm. Władze Legii w dalszym ciągu mają problemy z obsadą stanowiska trenera i byli zmuszeni do pozostawienia przynajmniej do zimy Marka Gołębiewskiego. Zamiast skupiać się na trenerze, na Łazienkowskiej rozpoczęły się poszukiwania kolejnych zawodników, którzy mogliby wzmocnić drużynę.

Na pierwszy ogień zarząd Legii wziął pozycję bramkarza. Odkąd Artur Boruc zmaga się z kontuzją, jego miejsce w bramce zajął Cezary Miszta. Młody zawodnik pomimo kilku świetnych występów zdecydowanie nie zapewnia spokoju w tyłach drużyny. Co do Boruca natomiast to nie wiadomo ile jeszcze zostanie w klubie, ponieważ w ostatnich dniach pojawiły się spekulacje na temat jego możliwego odejścia z klubu.

W związku z tym dyrektor sportowy Legii Radosław Kucharski wziął się do pracy i pojawił się ostatnio na meczu Rakowa Częstochowa z Pogonią Szczecin. Według "Przeglądu Sportowego" w trakcie tej wizyty przedstawiciel mistrzów Polski przyglądał się bramkarzom obu drużyn - Dante Stipicy i Vladanowi Kovaceviciowi. Obaj zawodnicy znajdują się bowiem wśród głównych kandydatów do wzmocnienia drużyny Marka Gołębiewskiego.

Dante Stipica to zdecydowanie jeden z najlepszych bramkarzy w lidze. W poprzednim sezonie sięgnął właśnie po nagrodę ekstraklasy dla najlepszego golkipera i w dalszym ciągu prezentuje równie wysoką formę. Kovacević natomiast miał świetny początek sezonu i zachwycał przede wszystkim w spotkaniach, które Raków rozgrywał w eliminacjach Ligi Konferencji. Transfery mogą być jednak bardzo trudne do przeprowadzenia, ponieważ obaj zawodnicy mają jeszcze długoletnie kontrakty w swoich klubach. Większe szanse na trasnfer wydaje się mieć Kovacević, który wraz ze swoimi agentami zdążył już wejść w konflikt z Markiem Papszunem z powodu kilku meczów spędzonych na ławce.