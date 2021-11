Romeo Jozak uderza w byłego piłkarza Legii Warszawa. "Wszyscy wiedzieli"

Romeo Jozak pracował na stanowisku trenera Legii Warszawa od września 2017 do kwietna 2018 roku. W sumie Chorwat poprowadził stołeczny zespół w zaledwie 27 meczach, na które złożyło się 16 wygranych, trzy remisy i osiem porażek. Podczas kadencji Chorwata w zespole Legii był również Michał Kucharczyk, który rozstał się z ekipą z Łazienkowskiej 3 w lipcu 2019 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo "To jest wymarzony trener Legii Warszawa. Gołębiewski tylko do końca sezonu"

Nawet Ambasada Węgier w Polsce reaguje na mecz na Stadionie Narodowym

Romeo Jozak udzielił mocnego wywiadu portalowi sport.tvp.pl, w którym bez żadnych ogródek oznajmił, co myśli o byłym pomocniku Legii, a obecnie graczu Pogoni Szczecin. - Zdecydowanie wcześniej pożegnałbym Michała Kucharczyka. Powinien odejść po rundzie jesiennej. Wiele mogłoby się potoczyć wtedy inaczej. To człowiek, który czuł się ważniejszy od całego klubu. Niczym Leo Messi w Barcelonie - wypalił Jozak.

Jozak uderza w Michała Kucharczyka. "Czuł się silniejszy i istotniejszy ode mnie, ale też Legii"

I dodał: - Wiem już, że zarządzanie ludźmi jest kluczowe w dużych klubach. Relacje ze wspomnianym piłkarzem były punktem zwrotnym w trakcie mojego pobytu w Warszawie. Czuł się silniejszy i istotniejszy ode mnie, ale też od Legii. Wszyscy wiedzieli, kto wynosi informacje.

Jednoznacznie. Paulo Sousa o grze Tymoteusza Puchacza

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

- Nie mówiłem o tym wcześniej, ale była grupa, która decydowała się na takie zachowania. Nie powinno do tego dochodzić, tak jak nikt nie może być ponad klubem. Do takich sytuacji po prostu nie można dopuszczać - zakończył Chorwat.

Pod koniec października 2021 roku Kucharczyk krytykował politykę Legii dotyczącą zatrudniania kolejnych trenerów w ciągu ostatnich lat, ale wówczas nie wspomniał nic o pracy z Jozakiem. - Od kiedy pamiętam trenerów w Legii zmienia się jak rękawiczki. Sam miałem ich tam kilkunastu. Mało kto dostaje czas od władz klubu, a na sprawę trzeba przecież spojrzeć szerzej. W drużynie co chwila dochodzi do poważnych zmian, tak samo było także tego lata. Nie zawsze szkoleniowcy dostają zawodników, których by chcieli, nie każdy transfer jest tym, którego oczekiwał dany trener. Później działaczom brakuje zrozumienia w takich sytuacjach - powiedział Kucharczyk, odnosząc się do aktualnej sytuacji stołecznego klubu, który fatalnie radzi sobie w obecnym sezonie i zajmuje miejsce w strefie spadkowej (17.) po rozegraniu 12 kolejek z zaledwie dziewięcioma punktami.

Z kolei Jozak obecnie odpowiada za szkolenie młodych piłkarzy w Arabii Saudyjskiej. Tę funkcję pełni od 1 sierpnia 2021 roku. Wcześniej Chorwat po odejściu z Legii był trenerem Kuwejtu, najpierw kadry do lat 23, a następnie pierwszej reprezentacji do 11 września 2019 roku.