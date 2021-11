Bardzo mocne słowa do prezesa Legii Warszawa: Ktoś pana oszukuje!

- Czekamy na badania krwi. Chcemy dokładnie przebadać zawodników, też pod względem motorycznym. Jest źle, składa się na to kilka rzeczy. Musimy jak najszybciej iść w jednym kierunku - tak mówił w rozmowie z TVP Sport nowy trener Legii Warszawa Marek Gołębiewski, gdy jego zespół przegrał z Pogonią Szczecin (0:2).

Jak pisał później dziennikarz Sport.pl Bartłomiej Kubiak, badania miały potwierdzić słabą dyspozycję fizyczną piłkarzy Legii - ich wyniki miały być gorsze niż się spodziewano, co też miało tłumaczyć w pewien sposób kiepską grę mistrzów Polski, którzy mają problemy z graniem w pressingu.

"Panie prezesie Mioduski, ktoś pana oszukuje!"

Z tezą, że główną przyczyną fatalnej postawy Legii jest problem z przygotowaniem fizycznym, nie zgadza się zupełnie trener przygotowania fizycznego Michał Adamczewski, który w przeszłości pracował m.in. w Lechii Gdańsk i Koronie Kielce, a obecnie chociażby współpracuje z Pawłem Dawidowiczem.

- To najprostsze wytłumaczenie. Kiedy drużyna wygrywa, pierwszy trener spija śmietankę, kiedy nie idzie, po łbie dostaje osoba, która zajmuje się przygotowaniem fizycznym. Standard. Dzieje się tak, bo specjalistów w tym temacie jest w Polsce bardzo niewielu, to cały czas pustynia. Człowiek zrobi trzyweekendowy kurs i uważa, że może pracować jako trener przygotowania motorycznego. Sorry, tak to nie działa – stwierdził Adamczewski w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

- Mogę powiedzieć jedno właścicielowi Legii: panie prezesie, ktoś pana oszukuje! Zrzucanie winy na przygotowanie fizyczne to mit. Ivan Tudor objął we wrześniu Hellas Werona i nie musiał wykonywać testów, opowiadać takich bajek. Po prostu rozpoczął solidną pracę i z dziewięciu spotkań przegrał tylko jedno, z AC Milan 2:3. Ludzie czasem zrobią wiele, by utrzymać się w pracy, przypuszczam, że informacje płynące do pana prezesa Mioduskiego niejednokrotnie są niepełne - dodawał trener, który w mocnych słowach odniósł się do kolejnych wypowiedzi Marka Gołębiewskiego.

- To takie trochę stwierdzenia PR-owe, zagrania albo narracja wprowadzone po to, by zyskać na czasie. Odnoszę wrażenie, że obecny trener objął zespół i zamiast skupić się na pracy z nim, po meczu ze Stalą zrzuca odpowiedzialność na zarząd. A przecież wystarczyło oświadczyć: w tym spotkaniu stworzyliśmy sobie 28 sytuacji bramkowych, oddaliśmy dziewięć celnych strzałów, wykorzystaliśmy tylko jeden z nich. Jeśli nie będziemy mieli skuteczności na poziomie 50 procent, to nie będziemy wygrywać. Tyle by wystarczyło, takie słowa wypowiedziałby doświadczony trener. Bo drużyna przygotowana fizycznie, która nie ma siły biegać, która niby została zajechana lub niedojechana, nie potrafiłaby stworzyć 28 sytuacji - podsumował Michał Adamczewski.

Legia Warszawa po 14 kolejkach ekstraklasy ma na koncie zaledwie 9 punktów i zajmuje przedostatnie, siedemnaste miejsce. W kolejnym meczu mistrz Polski postara się przerwać serię sześciu porażek z rzędu, mierząc się 21 listopada na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.