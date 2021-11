Legia Warszawa ma poważnego kandydata na trenera. Jest bardzo drogi

Według greckich mediów grecki trener Giorgos Donis jest w zaawansowanych rozmowach z Legią Warszawa. Urodzony w Niemczech 52-latek pozostaje bez klubu odkąd rozstał się katarską Al-Wahdą, w której spędził zaledwie dwa miesiące. Grek ma jednak bogatą karierę. Prowadził głównie kluby greckie, ale największe sukcesy święcił z APOEL-em Nikozja. Donis dwukrotnie był trenerem tego klubu i w sezonie 2013/14 sięgnął z zespołem po podwójną koronę, tzn. mistrzostwo i krajowy Puchar. W gablocie ma też Puchar Grecji wywalczony z AE Larisą w sezonie 2006/07, a także trofea zdobyte podczas swojej przygody w Arabii Saudyjskiej, w klubie Al-Hilal Riad. Prowadził też Panathinaikos, PAOK Saloniki, Atromitos Ateny i AEK Ateny.

Legia rozmawia z greckim trenerem. Jest spora przeszkoda

Sprowadzenie greckiego szkoleniowca może się jednak okazać trudnym zadaniem. Według greckiego dziennikarza, do którego dotarł Onet, trener i jego sztab może Legię dużo kosztować. - W Arabii Saudyjskiej jego cały sztab zarabiał 1,5 mln euro. Panathinaikosie sztab Donisa miał zagwarantowane na 550 tys. euro za pierwszy rok, 700 tys. za drugi i 1 mln euro za trzeci – powiedział Onetowi grecki dziennikarz Christos Konstantinidis.

Gołębiewski wyjaśnił, co znaczyły gorące słowa po meczu: "Przed zarządem szereg działań"

- Moim zdaniem Donis jest bardzo dobrym trenerem, co widać zarówno podczas treningów jak i w meczach. Wyobrażam sobie, że kiedyś będzie bardzo dobrym trenerem na poziomie reprezentacyjnym – dodał.

Wielka niemoc Legii Warszawa. Grecki trener na ratunek?

Legia Warszawa znajduje się w wielkim kryzysie. Mistrzowie Polski do pewnego momentu świetnie radzili sobie w rozgrywkach europejskich, ale zawodzili w ekstraklasie. Aktualnie jest jeszcze gorzej. Warszawska drużyna przegrała dwa razy z Napoli w Lidze Europy, a ekstraklasie kryzys się pogłębia. Po przegranym 1:4 meczu z Piastem Gliwice pracę stracił Czesław Michniewicz. Zastąpił go Marek Gołębiewski, który do tej pory trenował rezerwy Legii. Nowy szkoleniowiec zdołał jedynie pokonać Świt Skolwin w Pucharze Polski i przegrał pozostałe mecze.

Legia w lidze zajmuje przedostatnie miejsce a porażka 1:3 ze Stalą Mielec w minionej kolejce była szóstą kolejną przegraną legionistów. I chociaż Legia ma jeszcze dwa zaległe mecze, to obrona mistrzowskiego tytułu wydaje się już tylko mrzonką. Legia traci do liderującego Lecha i Lechii aż 20 punktów!

Legia dalej reaguje na kryzys. Kolejna zmiana w sztabie. Znane nazwisko