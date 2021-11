Jacek Zieliński wrócił do ekstraklasy i tłumaczy swój pomysł. Tyle mogę powiedzieć"

Informacja o odejściu z klubu z Krakowa Michała Probierza była niemałym zaskoczeniem. 49-latek ustąpił ze stanowiska po dwóch kolejnych porażkach - 1:2 z Radomiakiem Radom i 0:1 w derbach miasta z Wisłą Kraków. W jego miejsce zatrudniony został Jacek Zieliński, dla którego jest to powrót do klubu po czterech latach.

Oficjalnie: Jacek Zieliński wraca do Cracovii. "Nie mogę się doczekać ponownego spotkania"

Jacek Zieliński chciałby wrócić do grania, które cieszy kibica

Podczas czwartkowej konferencji prasowej 60-latek opowiedział o pierwszych wrażeniach po objęciu Cracovii. - Atmosfera, która jest w Cracovii, jest nieporównywalna z tym, jaką spotyka się w innych klubach. Cieszę się, że tu znowu jestem i mam nadzieję, że mój drugi pobyt również nie pozostanie niezauważony. Teraz są trochę inni wykonawcy, ale chcielibyśmy wrócić do grania tej piłki, która cieszyła kibica. Chcemy zarazem również grać efektywnie. Wierzę, że nam się to uda - jestem optymistą - mówił.

Nowy trener "Pasów" zdradził również, w jakich okolicznościach dowiedział się o zainteresowaniu ze strony klubu. - Profesor Janusz Filipiak skontaktował się ze mną w poniedziałek wieczorem, wówczas był już po rozmowie z trenerem Probierzem - i zapadła decyzja. Tyle mogę powiedzieć z mojej strony - wyjaśnił.

Jacek Zieliński zdradził plany na rozwój zespołu

60-letni trener wyznał, że liczy na swoje doświadczenie, które może zaprocentować w Cracovii. - To jest normalne, że w Ekstraklasie pojawia się grupa młodych trenerów, która wygląda bardzo dobrze. Cieszę się jednak również, że doceniane jest doświadczenie. Jestem przekonany, że doświadczeni trenerzy są w stanie dać odpowiednie impulsy swoim drużynom - mówił.

Na koniec Zieliński opowiedział o swoich planach na budowę drużyny. - Myślę, że trzeba budować trochę inną Cracovię, niż podczas mojej pierwszej kadencji, ale nie zapominając o tych dobrych rzeczach, które wówczas zrobiliśmy - bo trochę ich było. Zawsze cieszę się, gdy można postawić na młodego chłopaka, który daje odpowiednią jakość. Musimy tylko mieć pewność, że sprawdzi się na boisku. Na pewno przyjrzę się młodzieży, zwłaszcza w kontekście świetnych wyników rezerw u juniorów starszych - zakończył.

Legia dalej reaguje na kryzys. Kolejna zmiana w sztabie. Znane nazwisko

Jacek Zieliński był trenerem Cracovii od kwietnia 2015 do czerwca 2017 roku. Później prowadził Bruk-Bet Termalikę Nieciecza, zaś jego ostatnim miejscem pracy była Arka Gdynia, którą prowadził od kwietnia do października 2019 roku. We wcześniejszych latach prowadził również takie kluby, jak Alit Ożarów, Siarka Tarnobrzeg, Korona Kielce, Tłoki Gorzyce, GKS Bełchatów, Górnik Łęczna, Piast Gliwice, Odra Wodzisław, Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Polonia Warszawa, Lech Poznań i Ruch Chorzów.