Artur Boruc zabrał głos ws. kryzysu w Legii Warszawa. "Uwierzcie"

Legia Warszawa prezentuje się co najmniej przyzwoicie w fazie grupowej Ligi Europy, natomiast w Ekstraklasie sytuacja mistrzów Polski pozostawia wiele do życzenia. Wojskowi po raz ostatni wygrali w lidze 19 września, kiedy to w ramach ósmej kolejki grali z Górnikiem Łęczna (3:1). Od tego czasu Legia przegrała m.in z Rakowem Częstochowa (2:3), Lechem Poznań (0:1) czy Lechią Gdańsk (1:3), przez co spadła na 17. miejsce i ma zaledwie dziewięć punktów.

Artur Boruc z jasnym przekazem nt. kryzysu w Legii Warszawa. "Uwierzcie"

Artur Boruc pozostaje poza grą od dwóch miesięcy z powodu urazu pleców. Bramkarz po raz ostatni zagrał w meczu z Górnikiem Łęczna (3:1), a kryzys Legii Warszawa zbiegł się z jego absencją. Boruc postanowił zabrać głos nt. kryzysu w zespole mistrzów Polski poprzez Instagrama. "Trzymajcie się razem, uwierzcie w siebie i zaufajcie swoim umiejętnościom. No i walczcie" - napisał 41-latek. "Jesteś najlepszy" - odpisał mu Mahir Emreli.

Boruc nie jest jedynym zawodnikiem Legii Warszawa, który publicznie wypowiedział się na temat słabszych wyników zespołu. Podobnie uczynił Mahir Emreli w rozmowie z Azerisport.com. Napastnik postanowił porównać wyniki Legii do FC Barcelony. "Krytycy zawsze się znajdą. To normalne, zwłaszcza gdy nie ma wyników. Spójrzmy na Barcelonę. Kto może powiedzieć, że ich piłkarze nie są wysokiej jakości. Ale coś idzie nie tak. Tak samo jest z nami. A mówiąc osobiście, naprawdę staram się nie rozwodzić nad tym" - powiedział Emreli.

Po listopadowej przerwie reprezentacyjnej Legia Warszawa zagra z Górnikiem Zabrze w ramach 15. kolejki Ekstraklasy. To spotkanie odbędzie się w niedzielę 21 listopada o godzinie 17:30. Marek Gołębiewski w rozmowie z TVP Sport przewidywał, że Artur Boruc wróci do bramki Legii Warszawa właśnie po przerwie na kadry, na mecz z Górnikiem.