Emreli komentuje w azerskich mediach zapaść Legii. Zadziwiające porównanie

Takiej serii Legia Warszawa nie miała od 71 lat! Mistrzowie Polski przegrali sześć ostatnich spotkań w ekstraklasie z rzędu, a do tego doliczyć należy dwie porażki w Lidze Europy. W obu przypadkach Legia grała z SSC Napoli, najpierw we Włoszech (0:3), a następnie przy Łazienkowskiej w Warszawie (1:4). Jedynego gola w dwumeczu strzelił Mahir Emreli, którego o sytuację klubu zapytały media z Azerbejdżanu.

- Ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. Wszyscy zawodnicy w naszej drużynie są wysokiej klasy. Można to zwalić na pecha. Gdzieś popełniamy błędy. Mam nadzieję, że ta "czarna passa" zostanie wkrótce przerwana. Jesteśmy już tym naprawdę zmęczeni i chcemy wszystko zmienić. Wszyscy w drużynie rozumieją, że tak dalej być nie może - powiedział Emreli.

Mahir Emreli porównał wyniki Legii Warszawa do FC Barcelony. Katalończycy co prawda nie zajmują przedostatniego miejsca w tabeli La Liga, jednak zespół w ostatnich tygodniach jest daleki od oczekiwań. - Krytycy zawsze się znajdą. Nawet w przypadku największych piłkarzy na świecie. To normalne, zwłaszcza gdy nie ma wyników. Spójrzmy na Barcelonę. Kto może powiedzieć, że ich piłkarze nie są wysokiej jakości. Ale coś idzie nie tak. Tak samo jest z nami. A mówiąc osobiście, naprawdę staram się nie rozwodzić nad tym. Nie da się zadowolić wszystkich i to jest normalne, przyzwyczaiłem się do tego już dawno temu - dodał Emreli.

Legia Warszawa przypomina w czymś jednak FC Barcelonę, a mianowicie bardzo podobna jest ich sytuacja w europejskich pucharach. Mistrzowie Polski zajmują 2. miejsce w swojej grupie w Lidze Europy. Barca z kolei okupuje drugą pozycję w grupie Ligi Mistrzów. Oba kluby czeka przerwa od zmagań krajowych ze względu na przerwę reprezentacyjną. Mahir Emreli otrzymał powołanie do kadry Azerbejdżanu, która w eliminacjach MŚ zmierzy się z Luksemburgiem.