Sensacyjny powrót do Cracovii?! Mocny kandydat do zastąpienia Probierza

Jak informuje użytkownik "Janekx89" na Twitterze, Jacek Zieliński może zastąpić Michała Probierza na stanowisku trenera Cracovii! Byłby to sensacyjny powrót do Krakowa byłego szkoleniowca "Pasów", który prowadził drużynę tuż przed zwolnionym we wtorek Probierzem.

