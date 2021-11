Oficjalnie: Michał Probierz nie jest już trenerem Cracovii! Trzęsienie ziemi

"Wraz z dniem 9 XI 2021 roku funkcje I Trenera oraz wiceprezesa ds. sportowych Cracovii przestał sprawować Michał Probierz. Szkoleniowiec żegna się z najstarszym Klubem sportowym w Polsce po ponad czterech latach współpracy. Umowa rozwiązana została za porozumieniem stron" - czytamy na oficjalnym koncie Cracovii na Twitterze.

W ostatniej kolejce ekstraklasy Cracovia przegrała na wyjeździe derbowy mecz z Wisłą Kraków 0:1 po golu Yawa Yeboaha.

Probierz zwolniony z Cracovii. "To był dobry czas. Zawsze będę miło wspominał te lata"

Probierz był szkoleniowcem Cracovii od 23 czerwca 2017 roku, kiedy zastąpił Jacka Zielińskiego. "Po niemal dwóch latach pracy, w styczniu 2019 został również członkiem zarządu Klubu, odpowiadającym za sprawy sportowe. Rozwiązanie umowy jest równoznaczne z odejściem także z tej funkcji" - poinformowała oficjalna strona Cracovii.

"Przez 1603 dni pracy w Cracovii Michał Probierz poprowadził Pasy w 175 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Dwukrotnie doprowadził zespół do kwalifikacji do europejskich pucharów - za pierwszym razem zajmując czwarte miejsce w rozgrywkach ligowych, za drugim zaś zdobywając historyczne trofeum Pucharu Polski" - czytamy dalej na portalu. Probierz podczas swojej kadencji wygrał z klubem również Superpuchar Polski.

"Dziękuję Profesorowi Januszowi Filipiakowi za całe wsparcie i zaufanie, na które mogłem liczyć przez cały czas pracy. Dziękuję także Kibicom oraz wszystkim pracownikom Klubu. To był dobry czas, mieliśmy wzloty i upadki, ale zawsze będę miło wspominał te lata" - powiedział Probierz, cytowany przez oficjalny portal Cracovii.

W tabeli ekstraklasy Cracovia po 14 meczach zajmuje 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 17 punktów. Zwolnienie Probierza jest już trzecim w obecnym sezonie ekstraklasy po wcześniejszych dymisjach Czesława Michniewicza z Legii i Piotra Tworka z Warty Poznań.