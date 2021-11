Trener Stali po meczu z Legią: To nie jest przypadek, ale nie zamierzam być złośliwy

Tak złej passy mistrzowie Polski nie mieli od wielu lat. Po raz ostatni z ligowego zwycięstwa cieszyli się 19 września, pokonując wówczas 3:1 ekipę Górnika Łęczna. Od tamtego czasu "Wojskowi" zanotowali już szóstą kolejną porażkę, znacząco pogarszając swoją sytuację w ligowej tabeli.

REKLAMA

Zobacz wideo "To jest wymarzony trener Legii Warszawa. Gołębiewski tylko do końca sezonu"

Szok w Warszawie! Legia upokorzona przez wychowanków! Przegrywa po raz szósty z rzędu!

Majewski: Legia niepotrzebnie myślała, że ma wygrany mecz

Po meczu trener Stali Mielec Adam Majewski przyznał, że jest zadowolony z postawy swoich piłkarzy. - Nie ma co ukrywać - jesteśmy bardzo zadowoleni, że wygraliśmy dzisiejsze spotkanie. Szacunek dla zawodników za realizację założeń, bo doskonale wiedzieliśmy, że Legia jest pod ścianą i presją. Wiedzieliśmy, że zaatakuje dużą liczbą zawodników, dlatego przygotowaliśmy się na grę z kontrataku - powiedział.

Majewski dodał również, że mistrzowie Polski niepotrzenie uwierzyli w to, że po wyjściu na prowadzenie mogą wygrać. - Wyglądało to lepiej niż z Lechem Poznań. Myślę, że gdy Legia strzeliła bramkę na 1:0 myśleli, że mają już mecz wygrany. Nasza drużyna zareagowała w idealny sposób - dodał.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Trener Stali Mielec wierzył w zwycięstwo

Trener klubu z Mielca odniósł się również do lat 1999-2003, kiedy był piłkarzem Legii Warszawa. - Stal wygrała tutaj drugi raz z rzędu. Pół żartem pół serio można powiedzieć, że nie jest to przypadek. Nie zamierzam być złośliwy wobec Legii, bo spędziłem tutaj fajne cztery lata - skomentował.

Na koniec Majewski dodał, że był to idealny moment na zwycięstwo z mistrzem Polski. - Wszyscy mówili, że jak nie teraz to kiedy, bo Legia w tym momencie nie ma dobrej passy. Po meczu mogę powiedzieć, że jechaliśmy tutaj po zwycięstwo. Wiadomo, że to Legia była faworytem i jest bardzo trudnym rywalem, a lada moment pewnie się podniesie, ale wierzyliśmy, że możemy wygrać - zakończył trener Stali.

Kovacević aż się przeżegnał! Co zrobił Parzyszek?! Jak to nie wpadło? Piłka meczowa [WIDEO]

Po tym spotkaniu Legia Warszawa z dorobkiem zaledwie dziewięciu punktów w 12 spotkaniach zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy ze stratą dwóch "oczek" do pierwszego bezpiecznego miejsca. Stal z kolei plasuje się na 7. lokacie z 20 punktami na koncie. W następnej kolejce obie drużyny zagrają odpowiednio z Górnikiem Zabrze na wyjeździe i Lechią Gdańsk u siebie.