Lech Poznań może stracić lidera. I to za darmo. Są konkretne oferty

To jest jego sezon. Joao Amaral strzelił sześć goli i zaliczył pięć asyst w tym sezonie ekstraklasy. Jego obecna umowa obowiązuje jednak tylko do czerwca 2022, więc rodzi się pytanie: co przyniesie przyszłość?

"Wszystko wskazuje na to, że obie strony szybko dojdą do porozumienia w sprawie nowego kontraktu" - tak dwa tygodnie temu pisała "Gazeta Wyborcza". I wygląda na to, że sytuacja się nie zmieniła, choć Portugalczyk nie narzeka na brak ofert.

Z informacji "WP SportoweFakty" wynika, że ofensywnym pomocnikiem zainteresowały się kluby z MLS i Japonii. "Zarówno Amerykanie, jak i Japończycy byliby skłonni zaoferować mu większe pieniądze niż Lech, ale – z tego co słyszymy – zawodnik odmówił, argumentując, że czuje się szczęśliwy w Poznaniu i chce dalej tu grać" - czytamy w artykule.

W przeszłości Amaral występował w takich klubach jak: Pacósz Fecheira, Benfika Lizbona, Witoria Setubal, Mirandela, Pardonese i Candal.

Ekstraklasa. Lech liderem

Lech Poznań zremisował dwa ostatnie mecze (z Górnikiem Łęczna i ze Stalą Mielec), ale wciąż jest liderem ekstraklasy. Kolejorz ma tyle samo punktów, co Lechia Gdańsk. Po przerwie na spotkania reprezentacyjne Lech zagra dwa mecze u siebie - z Piastem i Wartą.