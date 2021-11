Lukas Podolski brutalnie zweryfikowany. Żurawski: Nie może się z tym pogodzić

Miały być gole i fajerwerki, a na razie jest wielkie rozczarowanie. Lukas Podolski, który przed sezonem zgodnie z obietnicą przyszedł do Górnika Zabrze, by w nim zakończyć karierę, na razie w ogóle nie przypomina gwiazdy. Częściej komentuje się to, co robi poza boiskiem, niż mówi o tym, czego dokonał na murawie.

W ligowym meczu z Wisłą Kraków Podolskim zmarnował znakomitą okazję na swojego pierwszego gola w ekstraklasie. Będąc sam przed bramkarzem Mikołajem Biegańskim nie trafił czysto w piłkę, która wyszła za linię końcową.

W ostatnich spotkaniach Podolski pokazał się z zupełnie innej strony. Z Wisłą Kraków ostro zaatakował wyprostowaną nogą Serafina Szotę w okolicach kolana i otrzymał tylko żółtą kartkę. Wcześniej z Wisłą Płock równie mocno potraktował Piotra Tomasika. W obu przypadkach byłemu reprezentantowi Niemiec upiekło się i za brutalne wejścia nie został ukarany czerwonymi kartkami.

Dyspozycję Podolskiego skomentował były piłkarz m.in Wisły Kraków i reprezentacji Polski, Maciej Żurawski na łamach portalu WP Sportowefakty. - To jest spowodowane frustracją. Podolski sam pewnie oczekiwał czegoś innego. Znając siebie, swoją jakość i możliwości, mógł oczekiwać, że będzie błyszczał. Zostało to brutalnie zweryfikowane i nie może się z tym pogodzić. Stąd to agresywne zachowanie - powiedział Żurawski.

W dalszej części rozmowy były napastnik reprezentacji Polski przyznał, że nie jest przekonany co do tego, czy Podolski zacznie grać na miarę oczekiwań kibiców. - Znam Łukasza osobiście i życzę mu jak najlepiej, aby sportowo pokazał się z bardzo dobrej strony. Natomiast mam duże obawy, czy to pójdzie w kierunku przełamania. Występ w Górniku może okazać się tylko epizodem, bo tak kiedyś obiecał i nie będzie to poparte formą sportową - podkreślił.

- Zdjąłbym z niego zadania defensywne, takie jak odbiór piłki czy powroty do linii środkowej. W tym wieku pewnych rzeczy się nie przeskoczy i przede wszystkim powinien wszystkie siły nakierować na zadania ofensywne - zakończył Żurawski.

Obecny dorobek Podolskiego w Ekstraklasie to dziewięć spotkań, w których zapisał na swoim koncie jedną asystę i nie trafił ani razu do siatki. Oprócz tego zagrał raz w Pucharze Polski.

W sobotę 6 listopada Górnik Zabrze z Podolskim w składzie zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem Radom w ekstraklasie.