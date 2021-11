Tykająca bomba w Legii Warszawa. Tego nie da się ogarnąć. Czarodziej, który zawala

Kiedy piłkarze Napoli świętowali zwycięstwo 4:1 z Legią Warszawa, a jej kibice powoli opuszczali trybuny stadionu, na środku murawy samotnie przykucnął Josue. Portugalczyk skrył twarz w koszulce, był wyraźnie załamany, chyba nawet pojawiły się łzy. Legionista wiedział, że zawalił.

Mimo że w czwartek długo należał do najlepszych piłkarzy w drużynie Marka Gołębiewskiego, to mecz z Napoli zakończył jako antybohater. Wszystko przez dwa faule we własnym polu karnym, które poskutkowały rzutami karnymi i dwoma pierwszymi golami dla Włochów. To po nich gra Legii i wynik meczu rozsypały się.

- Josue bardzo mocno przeżył ten mecz. Chcemy go wesprzeć i wiemy, że sobie poradzi, bo jest silny psychicznie. To jeden z naszych najlepszych zawodników, więc w najbliższych meczach będzie chciał pokazać, że to był wypadek przy pracy - powiedział po meczu Mateusz Wieteska.

- Mam problem z oceną Josue, bo z jednej strony zawalił przy rzutach karnych, ale z drugiej strony był jednym z lepszych zawodników Legii. Trochę mi go szkoda, bo napracował się podczas całego spotkania - w programie Sport.pl po meczu z Napoli powiedział były reprezentant Polski, Radosław Majdan.

Błędy regułą, a nie wypadkiem przy pracy

Mecz z Napoli uwydatnił problem Legii z Josue. Z jednej strony to piłkarz, który w Warszawie rozkręca się z miesiąca na miesiąc, dając drużynie coraz więcej pozytywnych rzeczy. Z drugiej to zawodnik, który gubi koncentrację i nie trzyma nerwów na wodzy. I tu nie można zgodzić się z Wieteską. Błędy, jakie Josue popełnił w meczu z Napoli, w Legii są już bardziej regułą niż wypadkiem przy pracy. Portugalczyk na boisku wciąż jest tykającą bombą, jak mówiono o nim tuż po transferze do mistrzów Polski. "Rozstrzał między umiejętnościami technicznymi i umiejętnością myślenia u Josue jest kolosalny" - napisał na Twitterze Dawid Jankowiak. I trudno o trafniejszą ocenę Portugalczyka.

Faul na Piotrze Zielińskim i rzut karny spowodowany przewrotką nie są pierwszymi błędami Josue. Te pojawiły się już wcześniej. W meczu z Radomiakiem (1:3) Portugalczyk wyleciał z boiska za uderzenie Dawida Abramowicza łokciem w twarz, a Czesław Michniewicz zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji za tak nieodpowiedzialne zachowanie.

Problem jest jednak głębszy. W 18 występach w Legii Josue zobaczył już sześć żółtych kartek. Jedną z nich został ukarany za dyskusje z sędzią, co legionista robi w każdym meczu. Jego temperament i przerwy w koncentracji czasem przykrywają jego walory, których nie brakuje.

Zły za brak ruchu na boisku

Chociaż w Legii na razie chwalą profesjonalizm i charakter Portugalczyka, to w przeszłości miewał on problemy nie tylko na boisku, ale i w szatni. W poprzednich klubach bił się z kolegami z zespołu, w jednego dla żartu rzucił szklanką, kłócił się też z trenerami i ich asystentami.

"Mógłby grać w jednej z najlepszych lig, gdyby miał inną mentalność - mówią w Hapoelu Beer Shewa, ostatnim klubie Josue. Gdy odszedł, kilku z jego kolegów miało stwierdzić, że w przyszłym sezonie będą mieć najlepszą atmosferę ze wszystkich zespołów. Z Portugalczykiem było to niemożliwe. Zawodnicy Hapoelu byli przerażeni. Josue po każdym ich błędzie na boisku od razu krzyczał. Nie da się opisać, co działo się w szatni. To nie było normalna atmosfera do pracy. Piłkarze potrzebują spokoju i pewności siebie. Nikt z nas nie chciałby pracować z kimś, do kogo strach się odezwać, bo może się sfrustrować i wywołać kolejną awanturę" - tak dawne problemy Josue na początku sierpnia opisywał Dawid Szymczak ze Sport.pl.

W Legii Josue na razie z nikim się nie pokłócił. Reakcja kolegów na jego zachowanie po meczu z Napoli sugeruje też, że atmosfera między nim i resztą drużyny jest bardzo dobra. Ale podobieństwa do tego, co było w Hapoelu i tak widać. W Legii Josue też bardzo denerwuje się, gdy na boisku nikt nie pokazuje się do podań. Portugalczyk rozkłada wtedy ręce i wyraźnymi gestami pokazuje kolegom swoje niezadowolenie. Frustrację i krzyki na boisku też już można było zauważyć.

"Można się zastanawiać, czy pozycja jest optymalna"

Wcześniej Michniewicz, a teraz Gołębiewski jeszcze nie znaleźli sposobu, jak dotrzeć do Josue. Mimo że Portugalczyk nie sprawia żadnych problemów w szatni, to jego przestoje na boisku są dla Legii bardzo bolesne w skutkach. Zwłaszcza że Portugalczyk ma pełnić jedną z kluczowych ról w zespole. To od niego zaczyna się większość akcji ofensywnych. To on decyduje o ich tempie i kierunku.

- Josue to inny piłkarz niż pozostali środkowi pomocnicy Legii. On daje jej najwięcej w grze na małej przestrzeni, wychodzeniu spod pressingu czy przenoszeniu gry w inny sektor boiska. Można się jednak zastanawiać, czy pozycja, jaką zajmuje w ustawieniu preferowanym przez Gołębiewskiego, jest dla niego optymalna - mówi nam Michał Zachodny, dziennikarz Viaplay.

I dodaje: - Josue nie ma wyczucia, jak zamykać linię podania, co jest niezbędne w roli jednego z dwóch środkowych pomocników. Jego złe ustawienie okazało się kluczowe nie tylko przy trzeciej bramce dla Napoli, ale też przy pierwszym rzucie karnym. Podobnych błędów nie brakowało też w pierwszej połowie. Brak aktywności Josue w defensywie sprawił, że Napoli krok po kroku zdobywało środek pola, co doprowadziło do ostatecznego wyniku.

Gdzie więc ustawiać Josue? - W ekstraklasie może grać tam, gdzie Gołębiewski ustawił go w czwartek. W lidze to Legia jest stroną dominującą, to ona musi rozgrywać akcje i uważać na kontrataki. Mając w składzie typowego defensywnego pomocnika - Bartosza Slisza - oraz trzech stoperów, jest odpowiednio zabezpieczona. Umiejętności Josue w rozegraniu dalej od bramki przeciwnika będą dla Legii ważne - mówi Zachodny.

I dodaje: W Europie tworzy się jednak problem. W ustawieniu 3-4-3 trudno o dobre miejsce dla Josue, bo i Michniewicz, i Gołębiewski chcieli, by Mahira Emrelego w ataku wspierali zawodnicy szybsi, czyli Luquinhas i Lirim Kastrati. Dla Josue tworzyłoby się miejsce w ustawieniu 3-5-2, gdy miałby za sobą dwóch defensywnych pomocników. W Legii to jednak bardzo trudna do obsadzenia formacja.

Jest na czym budować

Pisząc o Josue w Legii nie można pominąć tego, co dobre. Mimo że Portugalczyk przyjechał do Warszawy z nadwagą, kompletnie nieprzygotowany do gry, to po kilku miesiącach wyrasta na jednego z najlepszych zawodników w bardzo trudnym sezonie. Josue imponował zwłaszcza w meczach ze Spartakiem Moskwa i Leicester City. Chociaż siłą Legii w tych meczach była dobra, zespołowa gra w obronie, to Josue wyróżniał się indywidualnymi umiejętnościami, którymi nie odstawał od teoretycznie lepszych rywali.

- Zagrał czarodziejskie podanie do Filipa Mladenovicia, po którym padł gol. Gdyby nie te dwa karne, które spowodował, to po tym meczu wyróżniłbym go jako jednego z lepszych na boisku. Rozumiem, że to może brzmieć dziwnie, ale on był pod grą, zmieniał ciężar gry, ciągnął kolegów do przodu. Gdyby został w Legii dłużej, mógłby zostać liderem tej drużyny, ma do tego predyspozycje - po meczu z Napoli powiedział o Josue Majdan.

- Ogromne wrażenie robią jego dokładne, długie przerzuty. To szczególnie ważne w ekstraklasie, gdzie grając z nisko broniącymi przeciwnikami, Legia musi często zmieniać strony ataku. Josue ma też wyjątkową lekkość w przyjęciu piłki i rozegraniu jej w innym kierunku. Wszystko to dzięki temu, że na boisku dużo obserwuje. Nie chodzi tylko o ekstraklasę, ale też o Ligę Europy. W meczu ze Spartakiem Josue miał wiele udanych zagrań, w których dobrze ustawiał się do piłki i momentalnie przenosił grę do przodu. To był chyba najlepszy mecz Legii w tym sezonie, jeśli chodzi o grę w ataku pozycyjnym i pytanie, co zrobić, by takie występy stały się normą - kończy Zachodny.