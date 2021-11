Piotr R., legenda Lecha, skazany prawomocnym wyrokiem! Sąd był bezlitosny

– Będę walczył o niewinność – zapowiadał w 2019 r. Piotr R., gdy Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał w jego sprawie nieprawomocny wyrok. Za sprzedaż meczów w 2004 r. były gracz Lecha dostał trzyletni zakaz działalności w zawodowej piłce oraz rok i dwa miesiące więzienia w zawieszeniu.

"W sprawie brak jest dowodów jednoznacznie potwierdzających popełnienie przeze mnie zarzuconych czynów. Sprawa wraca cykliczne i stanowi ciekawy temat zastępczy, a czasami mam wrażenie polityczny" – pisał wówczas w oświadczeniu R. I od wyroku się odwołał.

Piotr R. skazany prawomocnie

Jak jednak informuje blog "Piłkarska Mafia", Sąd Apelacyjny we Wrocławiu częściowo podtrzymywał wyrok wobec R. "Po uniewinnieniu od jednego z dwóch zarzutów, R. został prawomocnie skazany za jeden zarzut na rok i dwa miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata, 10 tys. zł grzywny, zakaz zajmowania stanowisk związanych z organizacją i uczestnictwem w profesjonalnych zawodach sportowych przez dwa lata oraz zwrot 15 tys. zł nienależnie przyjętych korzyści majątkowych. Sąd Okręgowy wcześniej także uniewinnił Piotra R. od jednego zarzutu" – czytamy.

W Sądzie Apelacyjnym wyroków zapadło jednak więcej, a tym najważniejszym było podtrzymanie wyroku z 2019 r. czterech i pół roku więzienia dla Ryszarda F. "Fryzjera". "Materiał dowodowy dotyczący Ryszarda F. jest tak kompletny, że nie było podstaw do zmiany wyroku w zakresie przypisanych mu czynów" – mówił w uzasadnieniu sędzia Janusz Godzwon.

"Fryzjer" nie wyjdzie z więzienia"

Sąd uznał "Fryzjera" winnym niemal wszystkich z ponad 100 zarzutów, w tym m.in. tego, że obiecywał i wręczał łapówki. F. został też oskarżony o to, że założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która przyjmowała i wręczała łapówki w zamian za ustawianie wyników meczów piłkarskich na różnych szczeblach rozgrywek. Grupa miała działać od lipca 2003 r. do czerwca 2006 r. Materiał dowodowy w jego sprawie został opisany na 1,7 tys. stron.

– Gdy się czyta akta można dojść do wniosku, że zakres działań korupcyjnych w tym czasie był porażający – mówił sędzia. I dodał, że analizując akta sprawy można dojść do wniosku, że do wyjątków należały wtedy kolejki spotkań, w których przynajmniej jeden mecz nie był ustawiony.

Sąd uniewinnił za to Jacka G. – byłego sędziego międzynarodowego z Warszawy. G. został uniewinniony od ostatniego z trzech zarzucanych mu czynów. Tym samym Sąd Apelacyjny uznał jego niewinność, bo od dwóch zarzutów były arbiter został uniewinniony przez Sąd Okręgowy.

