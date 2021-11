Kolejna sensacyjna zmiana trenera w ekstraklasie? "Coraz więcej wątpliwości"

W zeszłym tygodniu pracę w Legii Warszawa stracił Czesław Michniewicz, a dziś ze swoim stanowiskiem pożegnał się kolejny trener z ekstraklasy - Piotr Tworek. Dotychczasowy opiekun Warty Poznań został zwolniony po fatalnej serii 11 spotkań bez zwycięstwa. Klub ze stolicy Wielkopolski w tym sezonie wygrał zaledwie jedno spotkanie - 6 sierpnia z Górnikiem Łęczna na wyjeździe. Przez to plasuje się on dopiero na przedostatnim miejscu w tabeli ekstraklasy.

REKLAMA

Zobacz wideo "To jest wymarzony trener Legii Warszawa. Gołębiewski tylko do końca sezonu"

Kolejny trener w ekstraklasie bliski zwolnienia. "Nie chodzi o same wyniki"

Okazuje się jednak, że Piotr Tworek może nie być jedynym trenerem w ekstraklasie, który straci pracę w listopadzie. Według informacji portalu Meczyki.pl kolejnym szkoleniowcem, który znajduje się obecnie na cenzurowanym, jest Maciej Bartoszek. Opiekun Wisły Płock stracił w ostatnim czasie zaufanie władz klubu i już niedługo może pożegnać się ze stanowiskiem.

Smuda wypunktował Wieczystą. Zabrał głos po brutalnej weryfikacji w PP

- Z kilku źródeł usłyszeliśmy, że działacze "Nafciarzy" mają coraz więcej wątpliwości co do pracy szkoleniowca i nie chodzi jedynie o same wyniki, bo te nie są wcale najgorsze - czytamy na portalu. Rzeczywiście Wisła Płock jest w zdecydowanie lepszej sytuacji niż chociażby wspomniana Warta Poznań. W ubiegły weekend drużyna prowadzona przez Macieja Bartoszka wygrała na własnym stadionie z Wisłą Kraków i zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli ekstraklasy z siedmioma punktami przewagi nad strefą spadkową.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na stronie głównej Gazeta.pl.

Transfer Adama Buksy już przesądzony! "Czego on ma się bać?"

Dobra sytuacja drużyny w kontekście walki o utrzymanie nie przekonuje jednak działaczy, którzy patrzą nieco szerzej. Nie podoba im się wizja prowadzenia zespołu przez Macieja Bartoszka. W najbliższy piątek Wisła zmierzy na własnym stadionie z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Porażka w tym spotkaniu prawdopodobnie będzie oznaczała utratę pracy przez 44-latka. Zwycięstwo natomiast może po raz kolejny odłożyć tylko decyzję w czasie.