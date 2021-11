Wiadomo, ile procent szans na mistrzostwo ma Legia Warszawa! Koniec marzeń

Jak wyliczono statystyczne szanse Legii Warszawa na zdobycie mistrzostwa Polski w obecnym sezonie? Ranking publikowany na stronie euroclubindex.com, budowany jest podobnie do rankingu szachowego. Stosuje się go w głównej mierze do oceniania drużyn narodowych, jednak jest również możliwość ocenienia szans klubów na mistrzostwo w poszczególnych ligach.

- Wartości ECI są obliczane na podstawie wszystkich istotnych wyników meczów z kilku ostatnich sezonów przy użyciu naukowych metod statystycznych. Po każdej rundzie w lidze, kursy na mistrzostwo ligi są obliczane na podstawie aktualnej sytuacji i prawdopodobieństwa wyników wszystkich pozostałych meczów - czytamy na stronie, gdzie można się zapoznać z dokładniejszymi szczegółami oceniania.

Istotna jest również waga rozgrywanych meczów, np. spotkania w pucharach są wyżej oceniane niż ligowe, różnica między wynikami szacowanymi, a rzeczywistymi oraz liczba strzelonych i straconych goli. Jak powyższa statystyka oceniła sytuację w ekstraklasie na koniec sezonu?

Legia Warszawa ma marne szanse na mistrzostwo Polski, ale które miejsce zajmie?

Obecnie sytuacja Legii Warszawa jest tragiczna. Mistrz Polski, który występuje w fazie grupowej Ligi Europy, znajduje się w strefie spadkowej ekstraklasy. Ostatnia porażka z Pogonią Szczecin (0:2) była ósmym przegranym meczem spośród 11 rozegranych w lidze. Większość ekspertów odrzuciła więc szanse klubu na kolejne mistrzostwo Polski - co wydaje się być uzasadnione, bo strata do lidera Lecha Poznań wynosi 19 punktów.

Sytuacja staje się jeszcze trudniejsza, gdy spojrzymy na statystyki przedstawione na euroclubindex.com. Szanse Legii Warszawa wynoszą 1,3 proc. Pocieszający może być jednak fakt, że klubowi nie grozi również spadek do Fortuna 1. Ligi. Według rankingu mistrzowie Polski powinni zakończyć obecny sezon ekstraklasy na 5. miejscu w tabeli z dorobkiem 54 punktów.

Kto więc ma największe szanse na zdobycie mistrzostwa Polski? Raków Częstochowa, który ma na to aż 35,3 proc. szans - co jest najwyższym wynikiem - wyprzedzając Lecha Poznań (33,1 proc.) o jeden punkt! Trzecie miejsce ma należeć do Lechii Gdańsk (ponad 15 proc.), a czwartą lokatę ma zająć Pogoń Szczecin (10,5 proc.).

W najgorszej sytuacji są z kolei Warta Poznań i Górnik Łęczna, które podobnie jak Legia znajdują się w strefie spadkowej ekstraklasy, ale mają zdecydowanie większe szanse na spadek do I ligi. W przypadku drużyny z woj. lubelskiego wynosi ona aż 96,2 proc. Poznaniacy natomiast mają 73,7 proc. szans na utratę miejsca w ekstraklasie.