"Amatorzy są na loży" - kibice Legii dali upust swojej frustracji. Festiwal wyzwisk

"Skoro brak wam umiejętności, pokażcie chociaż charakter i ambicję godne Legii" - to był jeden transparent przewieszony między dolnymi i górnymi sektorami na "Żylecie". Drugi był już skierowany bezpośrednio do dyrektora sportowego: "Kucharski szkodniku won z Legii". A później kolejne okrzyki z trybun także w jego kierunku: "Kucharski! Co? Wypier***aj!", "On jest temu winien, wypier****ć stąd powinien", "Kucharski to twoja wina".

"Co ja widzę? O mój Boże! Tu Guardiola nie pomoże"

Tak przy Łazienkowskiej wyglądał początek niedzielnego meczu Legii z Pogonią Szczecin. Ale festiwal wyzwisk trwał przez całą pierwszą połowę. I oberwało się nie tylko Kucharskiemu, ale także innym: "Amatorzy są na loży" - krzyczała później "Żyleta", która pretensje miała nie tylko do Dariusza Mioduskiego, ale także do piłkarzy.

"Powiedźcie za co, wam tyle, co miesiąc płacą?", "Każdy się wstydzi, gdy na boisku was widzi", "Nie jesteście piłkarzami, wy jesteście lamusami", "Co ja widzę? O mój Boże! Tu Guardiola nie pomoże" , "Na boisku ch**a gracie, to dopingu też nie macie", "Wam się doping nie należy, przegrywacie jak frajerzy" - krzyczeli dalej kibice na trybunach, przypominając co jakiś czas, że główny winowajca w ich odczuciu jest jeden. A jest nim Kucharski.

- Ja nie traktuję Legii jak zabawki. Pomogę trenerowi Gołębiewskiemu - zresztą jak każdemu innemu - by pracował tutaj jak najdłużej - mówił Radosław Kucharski, który w poniedziałek dwie godziny po oficjalnej informacji o zwolnieniu Czesława Michniewicza pojawił się w Legia Traning Center w Książenicach na spotkaniu z dziennikarzami.

- Legia to klub, który znacznie szybciej decydował się na zmiany. Staraliśmy się teraz otoczyć trenera Michniewicza i piłkarzy wsparciem. Wspólnie z prezesem, ale także z psychologiem, który na co dzień pracuje z zespołem. Prowadzaliśmy rozmowy, szukaliśmy rozwiązań, chcieliśmy jakoś razem wyjść z tego kryzysu. Nie udało się, choć naprawdę bardzo liczyłem, że niedzielne spotkanie z Piastem będzie przełomowe. Nawet przy wyniku 1:2 wierzyłem, że odwrócimy losy. Mieliśmy świetne sytuacje - choćby Mahir Emreli - ale potem brakowało reakcji, a zespół wpadł w dołek. Dlatego podjęliśmy decyzję, by zespół dostał nowy bodziec i energię. Stąd ta zmiana - tłumaczył Kucharski.

I znowu wracał do Michniewicza: - Jego kadencję można podzielić na różne okresy. Należą mu się podziękowania za mistrzostwo Polski i nasz wspólny sukces - powrót do fazy grupowej Ligi Europy. To raptem 12 miesięcy, a przechodziliśmy w tym czasie wiele. Najpierw chcieliśmy ratować sytuację po trenerze Vukoviciu, ale nie udało się nam dostać do europejskich pucharów. Teraz był moment awansu do fazy grupowej Ligi Europy, ale po nim przyszedł trudniejszy okres. Wierzymy, że chwilowy. Że wkrótce wyjdziemy z tego kryzysu.

Legia przegrała już siedem meczów w lidze

Ten kryzys jednak jest duży, bo Legia z dziesięciu meczów w lidze wygrała tylko trzy. Siedem przegrała. Dziś ma 19 punktów straty do lidera i nawet dwa zaległe mecze z Bruk-Betem i Zagłębiem nie dają żadnych gwarancji sześciu punktów. - W moim życiu prywatnym i sportowym nie ma czegoś takiego jak brak wiary w sukces - przekonywał w poniedziałek Kucharski.

- Wiele w życiu przeszedłem. Jestem w tym klubie od 2008 roku, a pięć lat później zacząłem odpowiadać za proces transferowania zawodników. Od 2013 roku ten klub ma siedem tytułów mistrzowskich na koncie. Jak ktoś był u mnie w biurze, to wie, że jest tam herb Legii i wie, co jest pod nim napisane. I choć w tym roku będzie trudno, to ja wciąż wierzę w mistrzostwo. To jest piłka. Przechodziliśmy różne momenty. Również takie, gdzie w wyjątkowo prostej sytuacji ten tytuł traciliśmy. Ale cały czas jesteśmy klubem, który ma swoje DNA. Ma świetnych zawodników i wiarę w sukces. I ja tę wiarę też mam - podkreślił Kucharski.

Wiary nie mają już jednak chyba kibice, a piłkarze wcale nie pomagają im tej wiary odzyskać. Kiedy w niedzielę Luka Zahović tuż przed przerwą strzelił gola dla Pogoni, kibice na trybunach najpierw przeraźliwie wygwizdali legionistów. A kiedy ci schodzili do szatni, krzyczeli w ich kierunku: "Wypier***ać amatorzy".