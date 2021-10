Niespodzianka! Raków nie wykorzystał wpadki Lecha i jeszcze karnego zmarnował! [WIDEO]

Po piątkowym bezbramkowym remisie Lecha Poznań ze Stalą Mielec, Raków Częstochowa stanął przed szansą zbliżenia się do prowadzącego w lidze "Kolejorza" na zaledwie jeden punkt. Piłkarzom Marka Papszuna nie poszło jednak w Łęcznej tak, jak się tego spodziewali.

Raków w całym spotkaniu był zespołem, który posiadał sporą przewagę, ale jednocześnie zupełnie nie potrafił jej zamienić na gole. W pierwszej połowie goście nie potrafili nawet wykorzystać rzutu karnego. W 45. minucie Tomasz Midzierski sfaulował w polu karnym Andrzeja Niewulisa, a z jedenastu metrów Fran Tudor uderzył tylko w słupek.

Więcej z obu stron działo się po przerwie. Dobrze w bramce Górnika spisywał się jednak Maciej Gostomski, który bronił uderzenia Vladislavsa Gutkovskisa, Marcina Cebuli i Fabio Sturgeona. Co więcej, Raków miał spore problemy z celnością swoich strzałów - na 21 prób tylko 5 było celnych, a gdy piłkę do siatki skierował bardzo szczęśliwie Ivi Lopez, to sędzia Krzysztof Jakubik słusznie gola nie uznał, gdyż Hiszpan zagrał ręką.

W drugiej połowie swoje dwie szanse mieli także gospodarze. Najpierw dobrej sytuacji minimalnie przestrzelił Serhij Krykun, a już w doliczonym czasie gry uderzenie Michała Maka z ostrego kąta skutecznie odbił Vladan Kovacević.

Raków Częstochowa tylko zremisował na wyjeździe z Górnikiem Łęczna i wciąż traci do prowadzącego Lecha Poznań trzy punkty, mając w zanadrzu jeden mecz zaległy do rozegrania. Górnik pozostał na ostatnim miejscu.