Kucharczyk skrytykował Legię: Najlepiej radziliśmy sobie, gdy proporcje nie były zachwiane

Legia Warszawa w niedzielę zagra na własnym stadionie z Pogonią Szczecin. To spotkanie będzie ligowym debiutem nowego trenera mistrzów Polski - Marka Gołębiewskiego, który zastąpił w poniedziałek na tym stanowisku Czesława Michniewicza. Przed tym spotkaniem TVP Sport przeprowadziło rozmowę z Michałem Kucharczykiem, byłym piłkarzem Legii.

Kucharczyk: Od kiedy pamiętam trenerów w Legii zmienia się jak rękawiczki

Kucharczyk jest zdania, że w Legii zbyt szybko zmienia się trenerów. - Od kiedy pamiętam trenerów w Legii zmienia się jak rękawiczki. Sam miałem ich tam kilkunastu. Mało kto dostaje czas od władz klubu, a na sprawę trzeba przecież spojrzeć szerzej. W drużynie co chwila dochodzi do poważnych zmian, tak samo było także tego lata. Nie zawsze szkoleniowcy dostają zawodników, których by chcieli, nie każdy transfer jest tym, którego oczekiwał dany trener. Później działaczom brakuje zrozumienia w takich sytuacjach - przyznał napastnik Pogoni.

- Michniewicz zdobył mistrzostwo w dobrym stylu, parę kolejek przed końcem. Następnie awansował do fazy grupowej Ligi Europy, a na to w Warszawie czekano od lat. Rozumiem, że zespół przegrał już siedem meczów, ale kiedyś zdobyłem z Legią tytuł, gdy doznaliśmy dziesięciu porażek w sezonie. Michniewicz zasłużył na jeszcze większy kredyt zaufania. I nie mówię tego ze względu na sympatię do trenera czy znajomość z nim, bo nigdy nie mieliśmy okazji współpracować. W zasadzie się nie znamy - dodał Kucharczyk.

Zdaniem Kucharczyka, aktualnym problemem Legii może być zachwianie proporcji między Polakami w drużynie a piłkarzami z zagranicy. - Nie mam absolutnie nic do obcokrajowców, którzy grają w Ekstraklasie. Uważam, że wielu podnosi poziom rozgrywek, w Legii sam miałem do czynienia z wieloma świetnymi piłkarzami. Nie może być jednak tak, że Polacy stanowią 25 procent drużyny. W Legii najlepiej radziliśmy sobie wtedy, gdy te proporcje nie były zachwiane. Spójrzmy nawet na sezon 2016/2017, kiedy weszliśmy do Ligi Mistrzów. Byłem ja, Arek Malarz, Michał Pazdan, Kuba Rzeźniczak, Tomek Jodłowiec... Mieliśmy też tak klasowych obcokrajowców jak Vadis Odjija-Ofoe, Nemanja Nikolić czy Miro Radović. To funkcjonowało znakomicie, ale balans był zachowany. Teraz w szatni Legii głos może zabrać trzech Polaków, reszta to młodzi chłopcy, którzy dopiero wchodzą do zespołu - podkreślił Kucharczyk.

Michał Kucharczyk przy Łazienkowskiej spędził dziewięć lat. W barwach Legii wystąpił w 349 meczach, w których zdobył 71 bramek. W czasie gry w Warszawie pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski, a sześciokrotnie wygrywał z klubem Puchar Polski. Latem 2019 roku został zawodnikiem Uralu Jekaterynburg, a przed sezonem 2020/2021 trafił do Pogoni Szczecin.