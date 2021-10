Kolejny klub w Ekstraklasie może zmienić trenera! Pracownik Legii głównym kandydatem

86 - już tyle dni na zwycięstwo w ekstraklasie czeka Warta Poznań. Chociaż rewelacja poprzedniego sezonu ekstraklasy jeszcze niedawno nas zachwycała, dziś znajduje się w fatalnej sytuacji. Zespół Piotra Tworka nie wygrał od 6 sierpnia, gdy Warta pokonała na wyjeździe Górnika Łęczna 4:0.

Od tamtej pory zespół z Poznania, który swoje mecze rozgrywa w Grodzisku Wielkopolskim, zaciął się. I nie chodzi tylko o zwycięstwa, ale też o punkty w ogóle i skuteczność. W ostatnich dziewięciu kolejkach Warta zdobyła zaledwie trzy punkty, remisując z Jagiellonią Białystok (1:1), Bruk-Betem Termalicą Nieciecza (1:1) i Stalą Mielec (1:1). Tak zła seria sprawiła, że zespół Tworka po 13 kolejkach zajmuje przedostatnie miejsce w lidze z zaledwie ośmioma punktami na koncie.

Jeszcze gorzej drużyna prezentuje się pod względem zdobywania bramek. Ta sztuka nie udała się Warcie w ośmiu kolejnych meczach! Ostatni raz poznaniacy strzelili gola 27 sierpnia, gdy do siatki Jagiellonii trafił Mateusz Kuzimski. Do tego wszystkiego należy dodać też kompromitującą porażkę 0:2 z trzecioligową Olimpią Grudziądz w 1. rundzie Pucharu Polski.

Tworek na wylocie z Warty?

Beznadziejne wyniki i skuteczność sprawiły, że przyszłość trenera drużyny - Piotra Tworka - jest bardzo niepewna. Jak poinformował "Głos Wielkopolski", szkoleniowiec może zostać zwolniony w najbliższych dniach. Według tego samego źródła pracę w Warcie mógłby rozpocząć Przemysław Małecki, który do niedawna pełnił rolę asystenta Czesława Michniewicza w Legii Warszawa, a po jego zwolnieniu został w sztabie Marka Gołębiewskiego.

W ostatnich dniach w stolicy wokół Małeckiego wytworzyła się jednak gęsta atmosfera. Trener miał oczami i uszami właściciela i prezesa Legii - Dariusza Mioduskiego - w szatni Michniewicza, przez co został odsunięty od drużyny. Małeckiemu z pewnością nie ufają kibice, którzy dali temu wyraz w czwartek w trakcie meczu Pucharu Polski ze Świtem Skolwin.

Tworek pracuje w Warcie od czerwca 2019 roku. W pierwszym sezonie szkoleniowiec niespodziewanie awansował z poznaniakami do ekstraklasy, wygrywając w finale baraży I ligi z Radomiakiem Radom. W poprzednich rozgrywkach Warta była beniaminkiem i rewelacją ligi. Drużyna Tworka zakończyła rozgrywki na 5. miejscu, niemal do końca bijąc się o awans do europejskich pucharów.