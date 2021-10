PZPN zareagował na spór ws. Jakuba Kamińskiego. Jasno i klarownie

19-letni Jakub Kamiński wyrasta na prawdziwy motor napędowy Lecha Poznań w tym sezonie. Skrzydłowy po trzynastu meczach ma pięć bramek i cztery asysty i właściwie w każdej akcji pokazuje niezwykłą jakość i wielką dynamikę, z której słynął w momencie wejścia do Ekstraklasy. Dzięki jego znakomitej grze, Lech Poznań jest liderem ekstraklasy.

Jakub Kamiński przez fachowy portal "Transfermarkt" wyceniany jest na sześć milionów euro. Na początku sierpnia prezesi Lecha Poznań odrzucili ofertę transferu za bardzo utalentowanego, 19-letniego pomocnika Jakuba Kamińskiego w wysokości siedmiu milionów euro. Taką kwotę zaproponował Wolfsburg. Potem prezesi Lecha odrzucili też ofertę z innego klubu w wysokości ośmiu milionów euro.

Na razie jednak do transferu dojść nie może, bo spór o niego toczą agencje: "ProSport Manager Marcin Lewicki" i "". Kilka dni temu ten pierwszy podmiot opublikował dwa pisma. W pierwszym z nich można było zobaczyć stanowisko PZPN potwierdzające uprawnienie agencji do reprezentowania Jakuba Kamińskiego we wszelkich sprawach związanych z jego karierą piłkarską do 2 września 2024 roku na zasadach wyłączności. Natomiast w drugim piśmie jest odniesienie do decyzji PZPN z wyraźnym podkreśleniem, iż druga z agencji przedstawia nieprawdziwe informacje.

Polski Związek Piłki Nożnej, który ustala zasady i ramy współpracy z piłkarzami i pośrednikami, stanął po stronie firmy "ProSport Manager Marcin Lewicki".

Na sprawę zareagowała agencja "Bartłomiej Bolek BMG Sport". - W związku z upublicznieniem 29.10.2021 przez ProSport Manager Marcin Lewicki nieprawdziwej informacji o uprawnieniu do reprezentowania zawodnika Jakuba Kamińskiego, wyjaśniamy, że Jakub Kamiński rozwiązał umowę z ProSport Manager Marcin Lewicki pismem z dnia 4.10.2021 roku, informując o tym fakcie zarówno byłego agenta, jak i PZPN, a następnie zawarł umowę z naszą agencją - czytamy na Twitterze.

Do sprawy odniósł się również sam Jakub Kamiński. Potwierdził na swoim profilu na Instagramie, że związał się umową z agencją "Bartłomiej Bolek BMG Sport".