Piekarski: Leśnodorski pierd*** jak zawsze. Lubi manipulować

Wokół Legii jest w ostatnim czasie sporo zamieszania, a atmosfera w klubie jest daleka od poprawnej. Na początku tego tygodnia zwolniono Czesława Michniewicze. Jego następcą do końca sezonu będzie Marek Gołębiewski. Na temat sytuacji w Legii wypowiedziało się wiele osób, które w przeszłości były z nią związane w różny sposób.

REKLAMA

Zobacz wideo "To jest wymarzony trener Legii Warszawa. Gołębiewski tylko do końca sezonu"

Piekarski mocno odpowiada Leśnodorskiemu: "Pierd***, jak zawsze. Szkoda prądu"

Sytuacja w Legii Warszawa była jednym z głównych tematów programu "Stan Futbolu" na Weszło TV. Jednym z gości był były właściciel klubu Bogusław Leśnodorski. Skrytykował on m.in. dyrektora sportowego Radosława Kucharskiego za to, że nie sprowadził on piłkarzy, których chciał Czesław Michniewicz.

Kancelaria Leśnodorskiego będzie bronić Kowalczyka! "Nie będzie miał tak dobrze"

Leśnodorski wbił także szpilkę agentowi piłkarskiemu Mariuszowi Piekarskiemu. - Jak dobrze szło, to Mariusz Piekarski przez rok się chwalił, że to on jest dyrektorem sportowym Legii. Ale ostatnio chyba coś ucichł - stwierdził Leśnodorski.

Do słów byłego prezesa Legii odniósł się ostro sam Piekarski. "Pierd***, jak zawsze, ten gość. Lubi manipulować. Mądrzyć się. Uchodzić za fachowca. Szkoda prądu. Powiedziałem, że wydatnie pomogłem w sprawie ściągnięcia Stanisława Czerczesowa i zimowego okienka transferowego na stulecie klubu" - napisał agent piłkarski na Twitterze. "Na pewno dobrze szło na 100-lecie do czasu zmiany Berga? - dodał także, odpowiadając jednemu z użytkowników Twittera.

Piekarski uchodzi za osobę, która w znacznym stopniu przyczyniła się do sprowadzenia do klubu Stanisława Czerczesowa pod koniec 2015 roku. Później szkoleniowiec doprowadził klub do mistrzostwa Polski w sezonie 2015/2016, w którym świętowano stulecie istnienia Legii. Piekarski jest także agentem Czesława Michniewicza. W przeszłości przeprowadził wiele transferów z i do Legii Warszawa. Ostatnio odpowiadał m.in. za sprzedaż Michała Karbownika do Brighton za 5,5 mln euro.