- Jeżeli Marek Gołębiewski przegoni Lecha i zdobędzie w tym sezonie mistrzostwo Polski, to być może on zostanie na dłużej trenerem Legii. Ale wydaje mi się, że to jest tylko opcja do końca sezonu - mówi Dominik Wardzichowski, dzinnikarz Sport.pl

