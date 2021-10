Szalony mecz w ekstraklasie! Siedem bramek, VAR i gol w 98. minucie! [WIDEO]

Początek spotkania był wymarzony dla Śląska Wrocław, który już w 6. minucie objął prowadzenie 1:0 po bramce Roberta Picha, który wykorzystał podanie Erika Exposito i strzałem głową pokonał Tomasza Loskę. Zaledwie trzy minuty później goście prowadzili już 2:0, ale ich radość trwała tylko chwilę. Sędzia po konsultacji z systemem VAR anulował gola, ponieważ Exposito był na spalonym.

W 14. minucie był już remis. Adam Hlousek dośrodkował z lewej strony w pole karne, a tam Samuel Stefanik precyzyjnym strzałem pokonał Michała Szromnika. Do przerwy wynik spotkania już się nie zmienił. Znacznie więcej emocji było w drugiej połowie. W 50. minucie Muris Mesanović dał gospodarzom prowadzenie po fatalnym błędzie Exposito. Zaledwie dziewięć minut później Termalica prowadziła już dwoma golami. Tym razem na listę strzelców wpisał się Kacper Śpiewak.

Niesamowita wygrana Termaliki ze Śląskiem Wrocław. "To się nie dzieje"

W 66. minucie beniaminek stanął przed szansą na kolejną bramkę. Szymon Lewkot sfaulował w polu karnym Romana Gergela i arbiter podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Piotr Wlazło, ale jego strzał z jedenastu metrów obronił bramkarz Śląska, Michał Szromnik.

Gdy wydawało się, że beniaminek sięgnie po trzy punkty i wydostanie się ze strefy spadkowej, to w końcówce meczu działy się wręcz niesamowite rzeczy. W 80. minucie na boisku pojawił się w ekipie Jacka Magiery Adrian Łyszczarz za Erika Exposito. Zaledwie cztery minuty później 22-letni ofensywny pomocnik dał Śląskowi nadzieję. Trafił do siatki po podaniu Mateusza Praszelika. Po kolejnych 180 sekundach Łyszczarz miał już na koncie dublet, doprowadzając do wyrównania 3:3! I to nie był koniec emocji.

Sędzia doliczył sześć minut, w których było sporo fauli i jedna żółta kartka dla piłkarza gości, Cayetano Quintana. Spowodowało to wydłużenie meczu o kolejne dwie minuty. W 98. minucie Martin Zeman wrzucił piłkę w pole karne Śląska, a tam dopadł do niej Mateusz Grzybek, który mocnym strzałem z ostrego kąta zdobył bramkę na 4:3 dla Termaliki!

"98. minuta. Bruk-Bet wygrywa, pokonuje Śląsk Wrocław 4:3. Niewiarygodne. Tak naprawdę człowiek chce powiedzieć, że to się nie dzieje. Gra się do ostatniego gwizdka sędziego, a mina trenera Magiery mówi teraz wszystko. Nie wierzę w to, co się tutaj wydarzyło. Zbieramy szczęki z podłogi" - w taki sposób komentowali wygraną beniaminka komentatorzy Canal Plus Sport Michał Mitrut i Michał Żewłakow.

Zobacz zwycięskiego gola dla beniaminka:

Na profilu PKO BP Ekstraklasy na Twitterze po zakończeniu meczu został opublikowany wymowny wpis, powtórzone siedmiokrotnie słowo "Oddychaj".

Termalica po niesamowitym spotkaniu zakończonym wygraną wydostała się ze strefy spadkowej. Po 12 rozegranych meczach piłkarze Mariusza Lewandowskiego mają 10 punktów i o jeden wyprzedzają Legię Warszawa, która spadła na 16. miejsce! Natomiast Śląsk Wrocław obecnie zajmuje w tabeli piąte miejsce z 20 punktami w 13 meczach.