Gol w 97. minucie meczu! Beniaminek awansował na szóste miejsce w tabeli [WIDEO]

Była już 97. minuta gry, gdy na tablicy świetlnej stadionu Cracovii był nadal remis 1:1. Gdy sędzia Szymon Marciniak już powoli szykował się do ostatniego gwizdka, lewą stroną przedarł się z piłką rezerwowy Mateusz Radecki i dośrodkował ją idealnie na głowę innego rezerwowego - Artura Bogusza. Nominalny lewy obrońca Radomiaka zaszokował stadion przy Kałuży i wywołał olbrzymią radość na ławce Radomiaka i w sektorze gości, gdzie kibiców z Radomia nie brakowało. Radomiak wygrał swój pierwszy mecz na wyjeździe od powrotu do ekstraklasy.

Radomska kłótnia o karnego

Na stadionie przy ulicy Kałuży w Krakowie spotkało się dwóch sąsiadów w tabeli ekstraklasy. Cracovia miała na swoim koncie 17, a Radomiak 16 punktów, przez co zajmowały one kolejno miejsca siódme i ósme.

Pierwsza połowa tego spotkania należała do gości z Radomia. Radomiak miał przewagę nad Cracovią, ale pierwszy groźny strzał oddali gospodarze za sprawą Michała Rakoczego. Piłka po uderzeniu z dystansu 19-latka poszybowała minimalnie nad poprzeczką.

W 22. minucie beniaminek objął prowadzenie. W polu karnym faulowany był Luis Machado i Szymon Marciniak wskazał na wapno. Wówczas doszło do nietypowej sytuacji, bowiem dwóch napastników Radomiaka - Karol Angielski i Maurides - zaczęli żywiołowo kłócić się o wykonanie jedenastki. Ostatecznie Brazylijczyk zostawił piłkę Polakowi, a ten precyzyjnym strzałem strzelił swojego piątego gola w tym sezonie.

To, że to właśnie Angielski był wyznaczony do strzelania jedenastek, potwierdził w przerwie kapitan Radomiaka - Leandro.

Bogusz bohaterem ostatniej akcji

Jeszcze przed końcem pierwszej połowy dobrych sytuacji na podwyższenie prowadzenia Radomiaka nie wykorzystali Michał Kaput i Luis Machado, ale wynik do przerwy już się nie zmienił, a po zmianie stron zmienił się za to obraz gry.

Inicjatywę wyraźnie przejęła Cracovia, która dążyła do wyrównania. I ta przewaga przyniosła skutek w 72. minucie, gdy celną główką po rzucie rożnym Filipa Majchrowicza pokonał inny Filip - Filip Piszczek. Chwilę później Majchrowicz popisał się kapitalną interwencją po strzale z bliska Pelle van Amersfoorta.

W 87. minucie za bardzo ostry wślizg w środku pola Florian Loshaj został ukarany przez Szymona Marciniaka czerwoną kartką. Po chwili jednak sędzia otrzymał sygnał z wozu VAR, podbiegł do monitora i po obejrzeniu powtórek zmienił swoją decyzję, karząc pomocnika Cracovii jedynie żółtą kartką.

Cracovia wydawała się dążyć do zwycięskiego gola, ale Radomiak w drugiej połowie potrafił groźnie kontrować. I właśnie jedna z tych kontr w ostatniej akcji meczu dała beniaminkowi zwycięstwo. W akcji rezerwowych Mateusz Radecki dośrodkował w pole karne na głowę Artura Bogusza, a ten zaskoczył Lukasa Hrosso.

Radomiak rzutem na taśmę pokonał na wyjeździe Cracovię 2:1 i dzięki tej wygranej przynajmniej na jeden dzień awansował na szóste miejsce w tabeli ekstraklasy.