TVP wybrała mecz, który pokaże w 13. kolejce Ekstraklasy. Padło na hit

Legia Warszawa po porażce 1:4 z Piastem Gliwice ogłosiła w oficjalnym komunikacie, że Czesław Michniewicz został zwolniony z funkcji trenera pierwszego zespołu. Jego miejsce zajął Marek Gołębiewski, który do tej pory był odpowiedzialny za zespół rezerw. Mistrzowie Polski w krajowym pucharze wygrali 1:0 ze Świtem Skolwin po golu Lindsaya Rose, ale styl pozostawiał wiele do życzenia.

"Nie oczekiwałem, że Legia nagle pokaże coś nowego, coś zaskakującego na boisku. Nie można tego oczekiwać po dwóch, trzech dniach od zmiany trenera. Spodziewałem się jednak zmiany w głowach piłkarzy, mentalnego trzęsienia ziemi. Ale i tego nie było. I to w sumie jest najgorsze" - mówił na łamach Sport.pl Tomasz Łapiński, były piłkarz.

TVP Sport będzie transmitować mecz Legia - Pogoń w 13. kolejce Ekstraklasy

Mecz Legii Warszawa z Pogonią Szczecin będzie hitem najbliższej 13. kolejki Ekstraklasy. Mistrzowie Polski staną przed szansą zwiększenia przewagi nad strefą spadkową (obecnie jest to jeden punkt), natomiast Pogoń może zbliżyć się na dwa punkty do liderującego Lecha Poznań. Na transmitowanie tego spotkania zdecydowała się Telewizja Polska. Mecz będzie dostępny do obejrzenia w TVP Sport, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Trener Kosta Runjaić poinformował na przedmeczowej konferencji prasowej, że w kadrze Pogoni zabraknie Kamila Grosickiego. "Kamil w piątek po raz pierwszy trenował z resztą zespołu, ale nie dokończył sesji. Nie był w stanie w pełni obciążać nogi, dlatego nie będzie z nami w Warszawie. Kamil zrobił duże postępy, więc jestem spokojny o to, że będzie gotowy do gry w meczu z Rakowem Częstochowa" - powiedział Runjaić. Po stronie Legii Warszawa zabraknie m.in Bartosza Slisza (nadmiar kartek), Artura Boruca czy Mateusza Hołownii. "Martwi mnie liczba urazów wśród stoperów. Trzeba główkować, czy zagramy trójką, czy czwórką z tyłu" - powiedział Marek Gołębiewski.

Spotkanie Legii Warszawa z Pogonią Szczecin w TVP Sport skomentuje duet Jacek Laskowski - Robert Podoliński, a przedmeczowe studio poprowadzi Jacek Kurowski. Mecz Legia - Pogoń rozpocznie się o godzinie 17:30.