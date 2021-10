Grosicki nie zagra z Legią. Pogoń osłabiona

W ostatnim, zwycięskim meczu z Jagiellonią Białystok (4:1) Kamil Grosicki strzelił swojego pierwszego gola w ekstraklasie po powrocie do Polski. Były reprezentant Polski nie dograł jednak nawet do końca pierwszej połowy, gdyż musiał przedwcześnie opuścić boisko z powodu kontuzji kostki.

Grosicki nie zagra z Legią

Po udanym występie przeciwko Jagiellonii, byłemu klubowi Kamila Grosickiego, 33-latka zabraknie w kolejnej konfrontacji z jego byłym klubem, którym tym razem będzie Legia Warszawa. "Portowcy" zmierzą się z nią w niedzielę przy Łazienkowskiej w Warszawie (godz. 17:30).

- Kamil w piątek po raz pierwszy uczestniczył w treningu z zespołem. Niestety, zszedł wcześniej, bo ból nie pozwalał mu trenować i nie zabierzemy go do Warszawy - poinformował na przedmeczowej konferencji prasowej trener Pogoni Kosta Runjaić, cytowany przez oficjalną stronę Pogoni Szczecin. - Zrobił duże postępy i jestem spokojny, że w następnym meczu będzie do naszej dyspozycji - dodał.

Trener Pogoni ma zastrzeżenia do Kamila Grosickiego. Wskazał, co musi poprawić

"Jeden punkt? Dobrze. Trzy? Wspaniale"

Przed niedzielnym hitem 13. kolejki ekstraklasy trudno wskazać faworyta. - Z jakiego wyniku będę zadowolony? To zależy od przebiegu meczu i od tego jak wejdziemy w spotkanie. Wyniku nie można nigdy zagwarantować. Zaczynamy od 0:0. Chcemy przywieźć coś z Warszawy. Jeden punkt? Dobrze. Trzy? Wspaniale - mówił Runjaić.

Niedzielne spotkanie przy Łazienkowskiej będzie ligowym debiutem nowego trenera Legii Warszawa - Marka Gołębiewskiego. Jak do tego podchodzą w Szczecinie?

- Od momentu, gdy jestem w Pogoni, już kilka razy mieliśmy taką sytuację, że rywal zmieniał trenera. Nie jest to pierwszy raz. Zawodnicy Legii nie mają już usprawiedliwień, presja jest teraz na drużynie. Kibice będą chcieli ponieść ten zespół, ale jesteśmy gotowi. Nie powinniśmy zbyt wiele czasu poświęcać rozważaniom na temat zmiany trenera. Legia grała już w tym sezonie w różnych taktykach. Mają w swoich szeregach indywidualności, my także. Musimy funkcjonować przede wszystkim jako drużyna - podsumował trener Pogoni.

Mecz Legia Warszawa - Pogoń Szczecin odbędzie się w niedzielę o godzinie 17:30. Relacja na żywo na Sport.pl.