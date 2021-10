Probierz odpowiada na krytykę piłkarza. "Powinien wiedzieć, dlaczego nie grał"

21-letni Filip Majchrowicz jest w tym sezonie pewnym punktem beniaminka ekstraklasy Radomiaka Radom. Wcześniej młody bramkarz występował w Cracovii, w której nie otrzymał szans na debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej.

W rozmowie z krakow.naszemiasto.pl Majchrowicz poruszył temat pobytu w Cracovii, zaczepiając Michała Probierza. - Może w oczach trenera nie byłem gotowy? Ciężko to określić. Jak na poziom, który prezentowałem, to i tak bardzo mało szans dostawałem nawet w sparingach pierwszej drużyny. W czasie 3-letniego kontraktu zagrałem piętnaście minut w sparingach - powiedział 21-latek.

Słynący z ciętego języka Probierz odniósł się do słów krytycznych słów piłkarza podczas konferencji prasowej przed piątkowym meczem Cracovia - Radomiak Radom - Podobał mi się ten wywiad. Niech spyta się trenera Macieja Palczewskiego, dlaczego nie grał nawet w sparingach. Jeśli kogoś zaczepia, to powinien wiedzieć, dlaczego nie bronił. Jeśli był nieprzygotowany do bronienia, to nie mógł tego robić - odpowiedział szkoleniowiec Cracovii.

Majchrowicz rozegrał w tym sezonie 12 meczów w ekstraklasie, w których puścił 12 goli. Golkiper zachował w nich dwa czyste konta. W Radomiaku Radom występuje od wiosny tego roku. Dobre występy piłkarza w lidze nie uszył uwadze selekcjonerowi reprezentacji U-21 Maciejowi Stolarczykowi. Majchrowicz zagrał w zremisowanym 2:2 spotkaniu z Węgrami, w którym przydarzyły mu się dwa poważne błędy.

Mecz pomiędzy Cracovią a Radomiakiem Radom odbędzie się w piątek 29 października o godzinie 18:00. Spotkanie będzie transmitowane na Canal+ Sport.