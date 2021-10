Nowe informacje w sprawie przyszłości Marka Papszuna. Co z pracą w Legii?

Marek Papszun był jednym z wymienianych kandydatów do zastąpienia Czesława Michniewicza w roli trenera Legii Warszawa. W tym wypadku przeszkodą nie do przeskoczenia okazują się przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej, które nie zezwalają szkoleniowcowi na prowadzenie dwóch klubów w jednej rundzie sezonu. Stąd angaż Marka Gołębiewskiego, który jak dotąd był odpowiedzialny za wyniki drużyny rezerw.

Media: Marek Papszun nie odejdzie z Rakowa Częstochowa przed końcem sezonu. Tym samym wypełni kontrakt

"Przegląd Sportowy" informuje, że Marek Papszun pozostanie trenerem Rakowa Częstochowa do końca sezonu 2021/2022, dzięki czemu szkoleniowiec wypełni obowiązujący kontrakt. Pojawiają się jednak pewne wątpliwości dotyczące potencjalnej pracy Papszuna w Legii Warszawa. Obecnie 47-latek nie tylko odpowiada za pierwszy zespół częstochowian, ale ma też wiele do powiedzenia w kwestii transferów. Dodatkowo Papszun naciska władze klubu na rozbudowę bazy treningowej. W Legii z części swoich kompetencji musieliby zrezygnować zarówno prezes Dariusz Mioduski, jak i Radosław Kucharski, dyrektor sportowy.

Gazeta dodaje, że Marek Papszun jest najlepiej zarabiającym trenerem w Ekstraklasie i może liczyć na 130-150 tys. złotych miesięcznie. Takich pieniędzy w klubie ze stolicy Polski nie inkasował nawet Czesław Michniewicz. Do tego Raków pod wodzą Papszuna wygląda najlepiej w lidze obok Lecha Poznań i ma spore szanse na zdobycie mistrzostwa. Marek Papszun prawdopodobnie podejmie ostateczną decyzję przed 30 czerwca, ale też nie należy wykluczać, że po barażach do el. MŚ w Katarze pojawi się miejsce w reprezentacji Polski.

Dawid Szymczak na łamach Sport.pl przyjrzał się potencjalnej kandydaturze Marka Papszuna w Legii Warszawa i otrzymał odpowiedź od otoczenia szkoleniowca, czy on byłby zainteresowany pracą w zespole mistrza Polski. "Papszun to warszawiak, blisko stolicy stoi jego rodzinny dom. Jednocześnie słyszymy jednak, że Papszun nie jest zdeterminowany, by pracować w Legii, a plotki łączące go z tym klubem nie zrobiły na nim większego wrażenia" - czytamy. Marek Papszun pracuje w Rakowie Częstochowa od kwietnia 2016 roku.