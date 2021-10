Alarm w Wiśle Kraków! Drużyna zdziesiątkowana przez koronawirusa

Dotychczasowa dyspozycja Wisły Kraków w obecnym sezonie nie zachwyca. "Biała Gwiazda" znajduje się w dolnej połowie tabeli ekstraklasy, a w najbliższym czasie może być trudno o poprawę wyników. Trener Adrian Gula będzie miał do dyspozycji okrojoną liczbę zawodników.

Kilku piłkarzy Wisły z dodatnimi wynikami testów

W środę Wisła Kraków za pośrednictwem oficjalnych mediów poinformowała o wynikach przesiewowych testów. Wykazały one, że w pierwszym zespole wykryto kilka przypadków zakażenia koronawirusem. Już wcześniej dodatni wynik uzyskał Patryk Plewka. Póki co jednak nie wiadomo, których zawodników to dotyczy.

"Drużyna kontynuuje pracę w oparciu o zaostrzony reżim sanitarno-epidemiologiczny. W stacjonarnych treningach uczestniczą wyłącznie przedstawiciele pierwszej drużyny z negatywnymi wynikami testów" - poinformował klub za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej.

Napięty terminarz przed Wisłą Kraków

Taka informacja może być dla kibiców złym prognostykiem przed najbliższymi tygodniami. 31 października "Biała Gwiazda" zagra na wyjeździe z Wisłą Płock, następnie, również na wyjeździe 3 listopada zagra w Pucharze Polski z GKS-em Tychy, natomiast cztery dni później Wisłę czeka derbowy pojedynek z Cracovią na własnym stadionie.

Biorąc pod uwagę pięć ostatnich ligowych kolejek Wisła Kraków odniosła tylko jedno zwycięstwo - 1:0 z Górnikiem Zabrze. Ponad miesiąc temu zwyciężyła również 3:1 ze Stalą Mielec w Pucharze Polski. Po 12 meczach "Biała Gwiazda" zajmuje 13. miejsce w tabeli ekstraklasy.