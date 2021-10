Zastanawialiście się kiedyś, ile zarabiają piłkarscy trenerzy w Polsce? Średnia na poziomie ekstraklasy to kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. A kto zarabia najwięcej w całej lidze? I jak pensje polskich trenerów wypadają w porównaniu do zarobków Paulo Sousy? Zapraszamy do obejrzenia sportowej części porgramu "Studio Biznes", który możecie oglądać w każdą środę o godz. 12 na Gazeta.pl.

screen/Łaczy Nas Piłka