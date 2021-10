Podstawowy piłkarz Legii Warszawa kontuzjowany! Przerwa dłuższa niż zakładano

Maik Nawrocki musiał opuścić plac gry już w pierwszej połowie wyjazdowego meczu z Piastem Gliwice, przegranego przez Legię Warszawa aż 1:4. 20-letni środkowy obrońca mistrzów Polski nabawił się urazu mięśniowego, przez który nie zagra w najbliższych tygodniach.

Dłuższa przerwa Nawrockiego. Od czterech do sześciu tygodni

We wtorek Legia Warszawa poinformowała o tym, jak długa będzie absencja młodzieżowego reprezentanta Polski. Jak się okazuje, nie będzie mógł on grać co najmniej przez miesiąc.

"Maik Nawrocki doznał kontuzji podczas niedzielnego meczu 12. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy z Piastem Gliwice. Obrońca nie był w stanie kontynuować gry i w 25. minucie opuścił boisko. Badania wykazały, że Maik Nawrocki doznał uszkodzenia mięśnia dwugłowego uda. Przerwa piłkarza potrwa od czterech do sześciu tygodni" - napisał warszawski klub w oficjalnym komunikacie.

Nawrocki, który przyszedł do Legii Warszawa latem na zasadzie wypożyczenia z Werderu Brema, jest podstawowym obrońcą mistrzów Polski. W tym sezonie rozegrał w barwach Legii już 16 meczów, w których strzelił jednego gola i zaliczył trzy asysty.