Legii Warszawa grozi finansowa katastrofa. Mogą stracić kilkadziesiąt milionów

Legia Warszawa notuje dobre występy na arenie międzynarodowej, ale sytuacja w Ekstraklasie wygląda zdecydowanie gorzej. Wojskowi wygrali zaledwie trzy z dziesięciu spotkań ligowych - konkretniej 1:0 z Wisłą Płock, 2:0 z Wartą Poznań i 3:1 z Górnikiem Łęczna - a obecnie mają zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. Słaba dyspozycja w Ekstraklasie poskutkowała zwolnieniem Czesława Michniewicza, a jego miejsce zajął Marek Gołębiewski, trener rezerw.

Media: Legia Warszawa może stracić nawet 44 mln złotych. Oznaka finansowej katastrofy?

Portal WP Sportowe Fakty informuje, że Legia Warszawa w najbliższym czasie może mieć spore problemy finansowe. Wojskowi otrzymali aż 30 mln złotych od Ekstraklasy za poprzedni sezon, z czego aż 12,6 mln złotych to była premia za zdobycie mistrzostwa Polski. Teraz obrona tytułu wydaje się bardzo trudnym zadaniem, ponieważ Legia traci aż 18 pkt do Lecha Poznań, piastującego pozycję lidera. W przypadku utrzymania 15. pozycji w lidze Legia otrzyma niewiele ponad 13 mln złotych, na co złoży się kwota stała (6,33 mln zł), ranking historyczny (5,61 mln zł) oraz pozycja końcowa (obecnie to około mln zł).

W obecnej sytuacji jedyną szansą dla Legii na awans do europejskich pucharów jest wygranie Pucharu Polski. Wojskowi za el. Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz zwycięstwa w fazie grupowej LE zainkasowała 6,03 mln euro, co przy obecnym kursie walutowym daje ponad 27 mln złotych. To oznacza, że łącznie Legia Warszawa może stracić nawet 44 mln złotych, co daje 40 proc. rocznego budżetu klubu ze stolicy Polski.

Legia w 12. kolejce Ekstraklasy przegrała 1:4 z Piastem Gliwice, a hat-trickiem popisał się Alberto Toril. Zespół prowadzony przez Marka Gołębiewskiego zagra w czwartek 28 października w 1/16 Pucharu Polski ze Świtem Skolwin Szczecin. Z kolei w Ekstraklasie najbliższym rywalem Wojskowych będzie Pogoń Szczecin - to spotkanie odbędzie się w niedzielę 31 października o godzinie 17:30.