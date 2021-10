Przy Łazienkowskiej grali już wszystko: od trenerskiego wychowanka, przez budowniczego z zagranicy, najemnika mającego zapewnić natychmiastowy sukces i trenera z wyświechtanym "legijnym DNA", po jednego z najbardziej doświadczonych polskich szkoleniowców.

Dariusz Mioduski najpierw pogonił Jacka Magierę, który przez lata był przygotowywany do prowadzenia pierwszej drużyny i zaczął silić się na autorskie, nieoczywiste pomysły, pokroju Romeo Jozaka czy Ricardo Sa Pinto. Pierwszy przeszedł do Legii Warszawa, mimo że wcześniej nigdy nie był trenerem, a drugi okazał się szaleńcem, który przy Łazienkowskiej pokłócił się z każdym.

Aleksandar Vuković po to był wpychany do sztabu każdego kolejnego trenera i zbierał doświadczenie, by wylecieć z Legii po pierwszym poważnym kryzysie. I na nic zdało się to, że rok wcześniej pozbierał drużynę w trudniejszym momencie i pod koniec sezonu grając bardzo atrakcyjnie zdobył z nią mistrzostwo Polski. Nie wiadomo, czy dałby radę zrobić to jeszcze raz, bo zmienił go Czesław Michniewicz - już nie kot w worku, nie żółtodziób, ani żaden wymysł. On też jednak wpadł w kryzys i został zwolniony.

Legia Warszawa niemal co roku wymyśla się na nowo i buduje od zera

Odkąd Mioduski jest jedynym właścicielem Legii, tylko jeden trener, Vuković, wytrzymał w klubie cały sezon - zaczął go i skończył. Aż trzech było zwalnianych chwilę po zdobyciu mistrzostwa Polski. Ile średnio pracuje trener w Legii Mioduskiego? 277 dni, prowadzi ją w 36 meczach. Najczęściej zostaje zwolniony przy pierwszym kryzysie, a następca jest jego przeciwieństwem - przynajmniej w jakimś aspekcie.

Niedoświadczonego zastępuje ktoś obyty. Obcego - ktoś swój. Ideowca - pragmatyk. Teraz to przeciwieństwo jest nawet podwójne. Doświadczony już i pragmatyczny Michniewicz świetnie reagował na ustawienie i możliwości rywala, ale nie potrafił prowadzić gry. Żółtodziób Marek Gołębiewski to ideowiec zakochany w FC Barcelonie czasów Pepa Guardioli, który ma Legię odmienić.

- To zmiana o 180 stopni. Marek myśli o piłce odwrotnie niż Czesław Michniewicz: bardziej o ataku niż obronie, uwielbia kombinacyjną piłkę - mówi Wojciech Stawowy, który przez cztery lata z fotela dyrektora przyglądał się pracy Gołębiewskiego w Escoli Warszawa. Ale i Gołębiewski wydaje się rozwiązaniem tylko chwilowym. Później Mioduski rozpocznie kolejne okrążenie - za niedoświadczonego Gołębiewskiego najpewniej przyjdzie bardziej uznany trener. Ale czy na tyle dobry, by poradzić sobie z ewentualnym sukcesem? Może bowiem okazać się, że zostanie mistrzem Polski i awansuje do europejskich pucharów. A stąd już niedaleka droga do zwolnienia, bo granie co trzy dni pogodził w Legii tylko Henning Berg w 2014 r.

Leśnodorski komentuje zwolnienie Michniewicza. "To jest nie do ogarnięcia"

Legii brakuje wizji, pomysłu, klucza przy wyborze kolejnych trenerów. Niemal co roku zespół wymyśla się na nowo i buduje niemal od zera. Mioduski przerobił już wszystkie scenariusze, ale żaden się nie sprawdził. Niektórych trenerów zwalniał za wcześnie i nie dawał im szansy na uporządkowanie bałaganu, innych w ogóle nie powinien zatrudniać. Cykl: mistrzostwo Polski - zawód w eliminacjach pucharów - zwolnienie, przerabiał już kilka razy.

Michniewicz to przypadek nieco inny, bo poległ etap później niż poprzednicy - po awansie do Ligi Europy, gdy okazało się, że nie potrafi rozgrywać meczów co trzy dni. Nie miał jednak, gdzie się tego nauczyć, bo polskie zespoły w grają na dwóch frontach raz na parę lat. Jest jednak kolejnym przykładem, że w Legii im dalej zachodzisz, tym bliżej jesteś zwolnienia. Oczekiwania właściciela rosną bowiem bardzo szybko, ale później równie szybko kończy mu się cierpliwość.

Piłkarz Legii uderza w Michniewicza. "Szukał kozłów ofiarnych"

Dariusz Mioduski woli zmieniać trenerów niż działanie klubu

Dookoła Legii jest sporo przykładów, że stabilizacja często popłaca. Piast Gliwice pozwolił Waldemarowi Fornalikowi przetrwać na dole tabeli, a on rok później wywalczył mistrzostwo Polski. W Lechii Gdańsk nie spieszyli się ze zwolnieniem Piotra Stokowca i mają w gablocie Puchar i Superpuchar Polski. Michał Probierz cieszy się w Cracovii wręcz nadzwyczajnym spokojem i nawet jeśli wygrywa tylko jeden mecz z sześciu, pracuje dalej. Ba, nawet gdy sam czuje się zmęczony i składa dymisję, dostaje krótki urlop i jest proszony o pozostanie. Janusz Filipiak raczej nie żałuje - jego oko cieszy Puchar Polski, a ten sezon zapowiada się lepiej niż poprzedni. Działacze Pogoni Szczecin przeszli z Kostą Runjaiciem przez niejeden gorszy moment, ale długofalowo wciąż idą do przodu. A w Rakowie Częstochowa symbolem ostatnich sukcesów jest Marek Papszun, pracujący od ponad pięciu lat.

Legii grozi finansowa katastrofa. Nawet dziesiątki milionów strat

Mioduski częste zmiany trenerów tłumaczy specyfiką pracy w Legii i niepohamowaną ambicją klubu, która każe co roku zostawać mistrzem Polski i grać w europejskich pucharach. Tyle że m.in. przez te notoryczne zmiany, w Europie Legia ostatni raz była pięć lat temu i za ten brak doświadczenia płaci dziś 15. miejscem w ligowej tabeli. A skoro żadne rozwiązanie problemu nie działa, to może problem leży gdzie indziej? Być może zachowując większą cierpliwość i pozwalając trenerowi wyciągać wnioski z własnych błędów, na salonach pojawiałaby się częściej.

Tego jednak się nie dowiemy, dopóki Dariusz Mioduski wciąż będzie wolał zmieniać trenerów niż działanie klubu.