Piłkarz Lecha spowodował wypadek po alkoholu. Sam zaproponował dla siebie karę

Nika Kwekweskiri trafił do Lecha Poznań w styczniu z kazachskiego Toboła Kostanaj. Gruzin na początku swojej przygody w nowej drużynie nie spełniał oczekiwań, ale jego forma wzrosła wraz z przyjściem do klubu trenera Macieja Skorży. Jak do tej pory 29-letni pomocnik rozegrał w barwach Lecha 25 spotkań, w których zdobył jedną bramkę.

Kwekweskiri z zakazem prowadzenia pojazdów. Nie pojeździ także w Gruzji

Niestety nie dzięki swoim dobrym poczynaniom na boisku Kwekweskiri zyskał popularność w Poznaniu, a dzięki kolizji, do której doprowadził pod wpływem alkoholu. Cała sprawa miała miejsce na początku października. - Sytuacja miała miejsce w nocy z soboty na niedzielę, 3 października o godz. 2 na skrzyżowaniu ulic Tadeusza Kościuszki i św. Marcin w Poznaniu. Nika Kwekweskiri prowadził swoje auto, Mercedesa C200, pod wpływem alkoholu. We krwi miał 0,8 promila. Gruzin doprowadził do kolizji z dwoma innymi autami: Renault Megane i Peugeot 5008 - pisał wtedy "Głos Wielkopolski".

Teraz sprawa ma swój ciąg dalszy, a Gruzin dowiedział się właśnie jakie poniesie konsekwencje tamtego występku. Według informacji, do których dotarł portal Onet Kwekweskiri sam zaproponował dla siebie karę. Piłkarz Lecha stracił prawo jazdy na trzy lata i został zobowiązany do zapłacenia 12 tysięcy złotych grzywny oraz wpłacenia 8 tysięcy na cel charytatywny. Inna istotna informacja jest taka, że zakaz prowadzenia pojazdów ma obowiązywać także poza granicami Polski, co oznacza, że 29-latek nie będzie mógł kierować również w swojej ojczyźnie.

Całą sprawę Kwekweskiriego skomentował na łamach "Głosu Wielkopolskiego" dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa. - To się nie powinno zdarzyć. Dotknęła go ogromna kara, która wynikała z regulaminu drużyny oraz zapisów kontraktowych. Chcieliśmy go ukarać, bo stracili na tym wszyscy - zespół, sztab, cały klub i on. Mnóstwo ludzi pracuje tutaj na dobre imię Lecha - powiedział przedstawiciel klubu.