Legii grozi finansowa katastrofa. Nawet dziesiątki milionów strat

W poniedziałek Legia Warszawa oficjalnie zwolniła z funkcji trenera Czesława Michniewicza. Jego następcą został szkoleniowiec rezerw stołecznego klubu - Marek Gołębiewski.

Po rozegraniu dziesięciu spotkań w ekstraklasie sytuacja drużyny w lidze jest wręcz dramatyczna. Przegrała aż siedem z 10 spotkań i w tabeli zajmuje ostatnie, bezpieczne 15. miejsce, tuż nad strefą spadkową z dorobkiem zaledwie dziewięciu punktów i traci do lidera, Lecha Poznań aż 18 punktów.

Legii grozi finansowa katastrofa

Za każde miejsce na mecie ekstraklasy kluby dostają transze finansowe. W poprzednim sezonie Legia zarobiła niemal 30 mln złotych, z czego aż 12,6 mln była premią za zdobycie mistrzostwa Polski. Co więcej, niemal 5 mln warszawski klub otrzymał za zajęcie pierwszego miejsca na mecie rozgrywek w sezonie 2020/21. Obecnie klub zajmuje 15. miejsce, co jest premiowane kwotą w wysokości 1 mln złotych. Gdyby na tym miejscu zakończyła rozgrywki, to zarobiłaby o ponad 16,5 mln złotych mniej w porównaniu do poprzedniego sezonu.

Jedynymi kwotami, których Legia nie może stracić są stałe pieniądze za cały sezon (w poprzednim na konto klubu wpłynęło 6,33 mln złotych) oraz za tzw. ranking historyczny, w którym Legia zajmuje 1. miejsce spośród wszystkich drużyn, dzięki czemu mogła liczyć z tego tytułu na ponad 5,5 mln złotych w poprzednim sezonie.

To jednak nie koniec. W przypadku niezakwalifikowania się do kolejnej edycji europejskich pucharów poprzez zajęcie na koniec ekstraklasy miejsca w pierwszej czwórce Legia poniesie kolejne straty finansowe. Przypomnijmy, że w obecnym sezonie Legia za każde zwycięstwo w fazie grupowej Ligi Europy może zarobić aż 630 tys. euro, a za remis 210 tys. euro. W obecnej edycji europejskich pucharów mistrz Polski zainkasował już w sumie ponad 6 mln euro, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę niemal 28 mln złotych. Przed Legią jeszcze trzy mecze w grupie LE, więc zarobki mogą być jeszcze większe. Zestawiając finanse Legii z obecną sytuacją klubu w ekstraklasie, okazuje się, że ewentualne straty mistrza Polski wyniosłyby niemal 45 mln złotych!

W najbliższym spotkaniu Legia zagra w czwartek 28 października w Pucharze Polski ze Świtem Skolwin, a w niedzielę 31 października zmierzy się na własnym stadionie z Pogonią Szczecin.