Legia ma plan na trenera. Klub podejmie działania, by sprowadzić go już zimą

Czesław Michniewicz nie jest już trenerem Legii Warszawa. W poniedziałek po południu mistrzowie Polski oficjalnie poinformowali o rozstaniu z 51-letnim szkoleniowcem. Wiadomo już, że jego następcą zostanie dotychczasowy trener rezerw Legii, Marek Gołębiewski.

Na razie nie wiadomo, jak długo Gołębiewski będzie pracował z pierwszym zespołem. Jasne jest jednak, że przy Łazienkowskiej poszukiwać będą bardziej doświadczonego trenera. Nie jest tajemnicą, że na szczycie listy życzeń klubu jest obecny szkoleniowiec Rakowa Częstochowa - Marek Papszun.

Legia chce Papszuna

Co na razie wiemy o tej sytuacji? Pewne jest, że Papszun nie poprowadzi Legii w tym roku, bo na pracę w dwóch klubach w trakcie jednej rundy nie zezwalają przepisy PZPN. Portal Legia.net poinformował jednak, że mistrzowie Polski podejmą działania, by Papszun trafił do klubu już zimą.

Nie wiadomo, czy będzie to możliwe. Po pierwsze dlatego, że kontrakt trenera Rakowa obowiązuje do końca obecnego sezonu. Po drugie, w klubie mogą poważnie myśleć o walce o mistrzostwo Polski i ewentualne odejście Papszuna mogłoby znacząco wpłynąć na wielką szansę klubu z Częstochowy. Kolejnym problemem mogą okazać się finanse.

Według portalu Legia.net Papszun zarabia w Rakowie 350 tys. euro rocznie i jego kontrakt jest najwyższy w lidze. W Warszawie trener z pewnością liczyłby na podwyżkę i nie wiadomo, czy Legia byłaby w stanie sprostać jego oczekiwaniom.

Po 10 kolejkach Legia ma na koncie zaledwie dziewięć punktów i zajmuje dopiero 15. miejsce w ligowej tabeli. Drużyna Michniewicza przegrała aż siedem meczów w ekstraklasie, a cztery porażki z rzędu są najgorszym wynikiem Legii od lat.