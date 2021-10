Raków goni Lecha. Pięć goli w meczu z beniaminkiem ekstraklasy

Po piątkowej wygranej Lecha Poznań z Wisłą Płock 4:1, w sobotę Raków Częstochowa nie mógł stracić punktów, aby naciskać na lidera ekstraklasy.

REKLAMA

Zobacz wideo Papszun ostro odpowiada agentom piłkarza Rakowa. "Gwiazda jest jedna" [SEKCJA PIŁKARSKA #94]

Piechniczek porównał Lewandowskiego i Latę. "Tego na pewno nie osiągnie"

Już na początku spotkania arbiter podyktował rzut karny dla gospodarzy za faul Marcina Grabowskiego na Franie Tudorze. Do piłki podszedł Ivi Lopez, ale jego uderzenie wybronił Tomasz Loska. Jednak po chwili skiksował Vladislas Gutkovskis, a piłka niefortunnie trafiła niefortunnie w obrońcę Termaliki Nemanję Tekijaskiego i wpadła do siatki.

Później swoje szanse miał napastnik gości Kacper Śpiewak, ale dwa razy przegrał pojedynki z golkiperem Rakowa, Vladanem Kovaceviciem. W 27. minucie arbiter podjął kontrowersyjną decyzję. Gutkovskis wychodził sam na sam z Loską, gdy piłkę ręką tuż przed polem karnym zagrał piłkarz gości, Marcin Wasielewski. Gracze Rakowa domagali się czerwonej karki, ale obrońcy upiekło się i został ukarany tylko żółtym kartonikiem.

Termalica postawiła się Rakowowi. Wielki mecz Tudora

W drugiej połowie Termalica niespodziewanie doprowadziła do wyrównania. Tekijaski zrehabilitował się za samobójcze trafienie i po dośrodkowaniu z rzutu rożnego pokonał Kovacevicia. Radość beniaminka trwała tylko sześć minut. Tudor zgrał głową piłkę idealnie do wychodzącego Ivi Lopeza, który ładnym uderzeniem z ostrego kąta dał Rakowowi prowadzenie 2:1. Dla Hiszpana był to już szósty mecz z rzędu z asystą lub bramką do klasyfikacji kanadyjskiej. W sumie Lopez w dziewięciu meczach ligowych w tym sezonie ma już na koncie siedem goli i cztery asysty.

W 78. minucie kolejną asystę zanotował Tudor, a Tomas Petrasek skierował piłkę do pustej bramki. W doliczonym czasie gry gości było jeszcze stać na jedno trafienie. Muris Mesanović po asyście Mateusza Grzybka pokonał Kovacevicia.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Media ujawniły przemowę Ronaldo w przerwie meczu w LM. "Nie wstydzicie się?"

Raków ostatecznie wygrał 3:2 i po jedenastu meczach traci tylko trzy punkty do lidera Lecha Poznań, który ma rozegrany jeden mecz więcej. Z kolei Termalica Bruk-Bet Nieciecza wciąż zajmuje 16. miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie siedmiu punktów. W następnej kolejce zespół Papszuna pojedzie do Łęcznej na mecz z tamtejszym Górnikiem, a Termalica zagra u siebie ze Śląskiem Wrocław.