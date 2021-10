Potężne osłabienie Legii Warszawa! Napastnik musi przejść operację

W obecnym sezonie Tomas Pekhart stracił miejsce w podstawowym składzie Legii Warszawa. Król strzelców ekstraklasy z poprzedniego sezonu (22 gole w 25 meczach) przegrywa rywalizację z Mahirem Emrelim (w 20 meczach 10 bramek i jedna asysta), reprezentantem Azerbejdżanu, który wzmocnił mistrza Polski przed sezonem 2021/22.

Pekhart wypada z gry na około dwa tygodnie. "Po powrocie będzie występował w specjalnej masce"

Oprócz tego Pekhartowi doskwierają kontuzje. Legia Warszawa za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej poinformowała, że Czech nie będzie mógł grać przez około dwa tygodnie. "Tomas Pekhart doznał urazu nosa podczas poniedziałkowego treningu w Legia Training Center. Badania wykazały, iż czeski napastnik będzie musiał poddać się operacji. Przerwa Tomasa Pekharta od treningu potrwa od 10 do 14 dni. Po powrocie na boisko zawodnik będzie występował w specjalnej masce" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez klub.

Absencja Pekharta sprawia, że nie będzie mógł zagrać w najbliższych meczach z Napoli, Piastem Gliwice, Świtem Skolwin i prawdopodobnie Pogonią Szczecin. Czech już w tym sezonie pauzował z powodu kontuzji, gdy nie mógł wystąpić w pierwszym meczu IV rundy kwalifikacji Ligi Europy ze Slavią Praga.

To kolejna zła informacja dla Legii, która w niedzielę przegrała z Lechem 0:1 w Warszawie i do zespołu Macieja Skorży traci aż 15 punktów w ekstraklasie. W tabeli mistrz Polski zajmuje odległe 15. miejsce. Przypomnijmy, że drużyna Czesława Michniewicza ma do rozegrania dwa zaległe spotkania.

W bieżącym Pekhart tylko trzy razy trafił do siatki w 18 meczach, ale Czech grał znacznie mniej (zaledwie 843 minuty), wchodząc w większości spotkań na boisko z ławki rezerwowych.