"Michniewicz popełnił błąd". Skorża zobaczył skład Legii i podszedł do swoich piłkarzy

Lech Poznań pokonał na wyjeździe Legię Warszawa 1:0 w hitowym starciu 11. kolejki ekstraklasy po bramce Mikaela Ishaka. Po zwycięstwie przewaga zespołu Macieja Skorży nad Legią wrosła do aż piętnaście punktów w tabeli ekstraklasy.

REKLAMA

Zobacz wideo

Piąty gol w szóstym meczu. Polski napastnik się nie zatrzymuje [WIDEO]

Satka: Nie panikowaliśmy

Po meczu Maciej Skorża, trener Lecha Poznań w programie "Liga+ Extra" ujawnił, w jaki sposób przygotowywał swój zespół do starcia z Legią. - Szczerze mówiąc, to troszkę pewnego rodzaju grę zastosowałem. Chciałem, żeby Czesiek [Michniewicz - przyp. red.] wyszedł dzisiaj na czwórkę - powiedział Maciej Skorża.

Do ustawienia Legii w tym meczu odniósł się również Lubomir Satka, obrońca Lecha Poznań w poniedziałkowej "Sekcji Piłkarskiej".

- Przygotowaliśmy się na to, że zagrają piątką w pomocy. Chcieliśmy grać wysokim pressingiem, więc przed meczem, jak zobaczyliśmy skład Legii Warszawa, to trener powiedział kilka zdań do nas, jak ten pressing musimy zmienić. Na początku nam to nie wychodziło dobrze, ale nie panikowaliśmy. Ustawiliśmy się i nieźle to wyglądało. Najważniejsza w meczu była chłodna głowa i boiskowa odpowiedzialność - mówił Satka.

Śliwowski: Michniewicz popełnił błąd w ustawieniu

Ustawienie Legii Warszawa bardzo skrytykował Maciej Śliwowski, były reprezentant Polski.

- Czesław Michniewicz popełnił błąd, że wystawił drużynę w takim ustawieniu. Był też zupełnie inny skład, jaki można było się spodziewać. Legia powinna wyjść w ustawieniu 3-5-2 z Nawrockim, Wieteską i Jędrzejczykiem w obronie, a boki defensywy to zależy jak by widział trener. Ten system by zmienił całą sytuację. Nie wiem czemu były takie decyzje trenera Michniewicza. Podejrzewam, że była to presja wywarta na nim, bo musiał zaatakować - powiedział Śliwowski.

Skrytykował też ofensywę mistrzów Polski. - Atak pozycyjny to wyższa szkoła jazdy, trzeba go ćwiczyć. Legia jest bardzo dobrym zespołem, ale jeszcze nie na tyle poukładanym taktycznie w ataku pozycyjnym. Wygląda on słabo, jest wiele elementów w nim do poprawienia. Czesław Michniewicz jest znany z dobrego ustawienia drużyny w defensywie i gry z kontry. Widzieliśmy też jego słabości w przeszłości, że trzeba było grać w ataku pozycyjnym z drużyną z Wysp Owczych i to szwankowało. Trzeba też dodać, że po stracie nie było natychmiastowego ataku na piłkę, takiego jak w meczach Ligi Europy. Gdyby zawodnicy Legii to robili, to Lech nie miałby nic do powiedzenia - dodał Śliwowski.

Wielkie strzelanie w ekstraklasie. Największy pechowiec z trzecim samobójem [WIDEO]

Cały odcinek poniedziałkowej sekcji piłkarskiej można obejrzeć tutaj. Gośćmi Konrada Fersztera byli Dawid Szymczak, dziennikarz sport.pl oraz wspomniany Maciej Śliwowski.