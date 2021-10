Legia podjęła decyzję ws. Michniewicza. "Widzimy, co się dzieje"

- O 11 mamy trening. Przygotowujemy się do niego normalnie - usłyszeliśmy w poniedziałek rano od jednego ze współpracowników Czesława Michniewicza. Trening to jednak zbyt duże słowo, bo w ośrodku Legii w Książenicach trenowali piłkarze, którzy w niedzielę nie zagrali z Lechem (0:1). Dla reszty zaplanowany był tylko rozruch. Normalne zajęcia odbędą się dopiero we wtorek, dzień przed wylotem do Neapolu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Tak Ishak zareagował na prowokacje Lopesa. Potem rozpętała się burza [WIDEO]

Brak czasu na pracę z drużyną, która w niedzielę po stracie gola w meczu z Lechem (1:0) w ofensywie wyglądała na kompletnie rozbitą, to kolejny problem Michniewicza. Do listopadowej przerwy na mecze reprezentacji Legię czekają dwa mecze z Napoli w Lidze Europy, spotkanie ze Świtem Skolwin w Pucharze Polski i ligowe starcia z Piastem, Pogonią i Stalą Mielec.

- Widzimy, co się dzieje. Że gramy słabo, i to nie tylko z Lechem, bo od dłuższego czasu. Sytuacja jest dynamiczna, ale nie na tyle, by robić jakieś nerwowe ruchy, czyli zmieniać trenera na trzy dni przed meczem z Napoli - usłyszeliśmy w poniedziałek po południu przy Łazienkowskiej.

Z naszych informacji wynika, że Dariusz Mioduski nie zaplanował na poniedziałek żadnej oficjalnej rozmowy z trenerem. Ludzie z otoczenia Michniewicza jednak uspokajają sytuację. - Czesław normalnie pracuje, robi swoje, bo za chwilę ma kolejny ważny mecz. Czekamy - mówią.

Skorża przechytrzył Michniewicza w hicie. "Starałem się go sprowokować"

Jasna deklaracja Mioduskiego

"Pracujemy dalej" - napisał nam w niedzielę późnym wieczorem Dariusz Mioduski, którego zapytaliśmy o to, czy Michniewicz po porażce z Lechem straci pracę. Deklaracja jasna, klarowna, mówiąca w zasadzie wszystko. Ale prezes i właściciel Legii w poprzednich latach dał się raczej poznać z innej strony. Zazwyczaj nie miał problemów, by po nieudanych wynikach błyskawicznie żegnać jednego trenera i zatrudniać drugiego.

Sekcja Piłkarska na żywo od 20:00

- Mam w życiu taką zasadę, aby w trudnych sytuacjach działać szybko. Niech to, co złe, nie ciągnie się niepotrzebnie. Skoro widzę, że coś nie działa, nie będę czekał miesiącami z nadzieją, że może zadziała, tylko idę dalej - mówił nam Mioduski na początku 2019 roku, kiedy w rozmowie ze Sport.pl wrócił do sytuacji z Jackiem Magierą.

Mioduski wtedy nie poszedł dalej z Magierą (zastąpił go Romeo Jozak). Zwolnił trenera 13 września 2017 roku, dwa dni po wyjazdowej porażce ze Śląskiem Wrocław (1:2). Ale też w konsekwencji wcześniejszych słabych występów w Europie, bo Legia - także ówczesny mistrz Polski - odpadła wtedy z Astaną w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów (1:3 na wyjeździe, 1:0 u siebie), a w IV el. Ligi Europy nie poradziła sobie z Sheriffem Tyraspol (1:1 u siebie, 0:0 na wyjeździe).

"Dziś trzeba odciąć się od emocji, presji. Trzeba ochłonąć"

Michniewicza teraz wyniki w pucharach akurat bronią. Jest on pierwszym trenerem od czasów Besnika Hasiego, który wprowadził Legię do fazy grupowej (sezon 2016/17). Kontrast z wynikami osiąganymi w Europie jednak jest duży, bo mistrz Polski w lidze przegrał pięć z sześciu ostatnich meczów. Zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli i ma tylko dwa punkty przewagi nad Bruk-Betem i Wartą Poznań, które są w strefie spadkowej.

- Takich rzeczy jak łączenie gry w lidze i w europejskich pucharach po prostu trzeba się nauczyć. Legia jest w bardzo trudnym momencie, ale musi przez to przejść. Nie wiem, czy ze mną, czy beze mnie, ale musi to przetrwać - mówił Michniewicz na gorąco po meczu z Lechem, kiedy jeszcze przed wiadomością od Mioduskiego ludzie z otoczenia prezesa wskazywali nam, że istotniejszy w kontekście przyszłości trenera może być dopiero poniedziałek. - Dziś trzeba odciąć się od emocji, presji. Trzeba ochłonąć. Kluczowe decyzje zapadną pewnie dopiero jutro - usłyszeliśmy w niedzielę po meczu.

Młody bramkarz Legii zapisał się w historii! Nikt nie dokonał tego tak szybko

Legia sonduje rynek

Legia po porażce z Lechem nie tylko czeka na lepsze wyniki, ale też sonduje rynek. Już przed meczem z Lechem portal meczyki.pl informował, że jest po konkretnych rozmowach z jednym z polskich trenerów. Nie podał co prawda jego nazwiska, ale na pewno bardzo poważnym kandydatem do zastąpienia Michniewicza mógłby być Marek Papszun.

Mógłby, bo po pierwsze w jednej rundzie nie może poprowadzić dwóch zespołów z ekstraklasy (zabraniają tego przepisy). A po drugie ma jeszcze ważny kontrakt (do czerwca 2022 roku). Właściciel Rakowa Michał Świerczewski śmieje się, że Papszun w Częstochowie będzie pracował do końca życia, ale wiadomo, że przy Łazienkowskiej trener Rakowa od dawna ma bardzo dobre notowania i sporo zwolenników.

Lech liderem, Legia tuż nad strefą spadkową. Tak wygląda tabela, a Boniek zwraca uwagę na inny zespół

Podobnie Stanisław Czerczesow, który może nie ma aż tylu zwolenników w klubie (już więcej mają chyba Marcin Brosz i Henning Berg). Ale Czerczesow ma za to wielu zwolenników wśród kibiców. I do tego sam poczucie niedokończonej misji, od kiedy Bogusław Leśnodorski w maju 2016 roku uznał, że nie przedłuży z nim kontraktu.

Rosjanin ostatnio odwiedził Legię przy okazji meczu ze Spartakiem w Moskwie (1:0), a później przyleciał do Warszawy na mecz z Leicester (1:0). W przeszłości już raz wyciągał Legię z ligowego kryzysu. Pięć lat temu, kiedy odrobił dziesięć punktów straty i na stulecie klubu zdobył Puchar Polski i mistrzostwo. Teraz Legia do prowadzącego Lecha traci aż 15 punktów, ale ma do rozegrania dwa zaległe mecze z Bruk-Betem i Zagłębiem. No i już w czwartek wspomniany mecz z Napoli w Lidze Europy, gdzie po dwóch kolejkach z kompletem punktów wciąż jest liderem grupy C.