Maciej Skorża chce przerwać dominację Legii. To nie jest dobre dla ligi

- Hegemonia Legii musi zostać w końcu przełamana. Nie jest dobrze dla ligi, gdy jedna drużyna tak wiele razy zdobywa mistrzostwo. Chcemy to urozmaicić, ale też być w tym miejscu w Europie, w którym dziś jest Legia. Dostanie się do grupy Ligi Europy, zbieranie takich doświadczeń to coś wspaniałego. Myślimy o tym już teraz, dlatego mamy szeroką kadrę - powiedział przed meczem z Legią trener Maciej Skorża. Czyli parafrazując słowa Skorży z 2007 roku, wtedy liga byłaby ciekawsza.

Maciej Skorża wie, że remis nie jest satysfakcjonującym wynikiem. "Nikomu się nie opłaca"

Maciej Skorża nie ukrywał też, że żadna z drużyn nie myśli o remisie. Legia Warszawa potrzebuje punktów ze względu na swoją tragiczną sytuację w tabeli. Zespół Czesława Michniewicza zajmuje ostatnie przed strefą spadkową miejsce z zaledwie dwoma punktami przewagi nad 18. Termaliką Bruk-Bet Nieciecza. Lech Poznań z kolei prowadzi w tabeli, a tego miejsca też nie chce stracić.

- Nam strata dwóch punktów może niedługo odebrać pozycję lidera, zwłaszcza że Raków Częstochowa ma jeszcze zaległe spotkanie. Dlatego nikomu nie opłaca się remisować - dodał Skorża. Trener Lecha wierzy, że jego drużyna jest w stanie pokonać Legię Warszawa. - Myślę, że mamy spore szanse na przywiezienie punktów z Warszawy. To będzie być może najtrudniejszy mecz w sezonie. Nie chcemy jednak stracić przez to pewności siebie - mówił szkoleniowiec.

Hitowy mecz Legia Warszawa - Lech Poznań odbędzie się w niedzielę 17 października o godzinie 17:30. Transmisja spotka będzie dostępna na CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Premium, a także na stronie www.canalplus.com/pl. Otwartą relację przeprowadzi TVP Sport, który jest dostępny w telewizji naziemnej. Mecz również na sport.tvp.pl. Zapraszamy także do śledzenie relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.