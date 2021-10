Michniewicz gra o posadę? Hit Legia - Lech może obejrzeć każdy! Gdzie i o której?

Legia Warszawa nie przyjmuje żadnej porażki w meczu z Lechem Poznań, o czym zapewniał w tekście dziennikarz Sport.pl Bartłomiej Kubiak. Była to odpowiedź na pytanie: co jeżeli Legia pod wodzą Czesława Michniewicz przegra kolejny mecz z rzędu? - Mamy świadomość, gdzie jesteśmy i gdzie są nasi rywale. Dlatego chcemy wygrać to spotkanie. Rzucamy wszystkie siły na Lecha - powiedział w piątek na konferencji prasowej Czesław Michniewicz.

Lech Poznań zdobędzie upragnione punkty w Warszawie? "Spore szanse"

Legia przegrała cztery z ostatnich pięciu spotkań, w tym 1:3 z Lechią Gdańsk w ostatniej kolejce. Po ośmiu kolejkach stołeczny klub ma na koncie już pięć porażek, czyli o jedną więcej niż w całym poprzednim sezonie. Lech Poznań - 21 punktów i lider ekstraklasy. Należy jednak dodać, że Legia ma do rozegrania zaległe dwa mecze, które mogą znacznie poprawić jej sytuację w tabeli. Ewentualna porażka może zaś utrudnić obronę mistrzowskiego tytułu. Coraz głośniej przebąkuje się również o tym, że sytuacja Michniewicza w Legii nie jest idealna, a ewentualna porażka mocno nadszarpnie jego pozycję.

- To będzie być może najtrudniejszy mecz w sezonie, bo mierzymy się na wyjeździe z aktualnym mistrzem Polski - powiedział przed meczem Maciej Skorża dodając, że jego zespół ma "spore szanse na przywiezienie punktów".

Zdecydowanym faworytem wydaje się więc być Lech, ale to Legia może wykorzystać to, że mecz odbędzie się w stolicy Polski. Stadion przy Łazienkowskiej był dla piłkarzy z Poznania niezdobytą twierdzą. Legia wygrała sześć meczów z rzędu z tym rywalem. Poznaniacy po raz ostatni wygrali w Warszawie w 2016 roku (4:1 w Superpucharze Polski).

Legia Warszawa - Lech Poznań. Gdzie i o której obejrzeć hit ekstraklasy? Transmisja TV, stream online

Hitowy mecz Legia Warszawa - Lech Poznań odbędzie się w niedzielę 17 października o godzinie 17:30. Transmisja spotka będzie dostępna na CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Premium, a także na stronie www.canalplus.com/pl. Otwartą relację przeprowadzi TVP Sport, który jest dostępny w telewizji naziemnej. Mecz również na sport.tvp.pl. Zapraszamy także do śledzenie relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.